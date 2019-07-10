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Известная американская газета оскандалилась публикацией о Крыме

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 16:27
Известная американская газета оскандалилась публикацией о Крыме
Los Angeles Times угодила в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Автор издания Los Angeles Times написал путеводитель по Крыму

Известное американское издание Los Angeles Times попало в неприятную историю из-за материала о туристических поездках в Крым, где автор назвал оккупированный полуостров "российским". Об этом сообщает "Голос Америки".

Автор материала – американец из Праги Джефф Опдайк. Он написал туристический путеводитель по Крыму, где назвал его "российским". Известно, что Опдайк руководит консалтинговой компанией и занимается инвестициями в экономику России. Кроме того, за последние полгода он посетил оккупированный Крым не менее пяти раз, при чем не через территорию Украины, что является нарушением украинского законодательства.

На эту публикацию уже отреагировали в Министерстве информполитики Украины и направили в издание соответствующее письмо.

"Просим вас учесть позицию Украины и цивилизованного мира относительно статуса полуострова… Украинским законодательством также четко определена процедура въезда иностранных граждан в Крым, в частности, через материковую часть Украины. При других условиях это является грубым нарушением законодательства Украины. В этом контексте, описанные в статье маршруты попадания в Крым через российскую территорию — это неуважение к Украине и ее жителям", - сказано в тексте письма.

Кроме того, сам Джефф Опдайк дал объяснение "Голосу Америки". Он заявил, что не знал о том, что нарушает закон, так не обращает на законы во время своих путешествий.

"Да, я нарушил закон Украины — но я о нем и не подозревал… Обычно (во время путешествий) я не обращаю внимания на законы, которые могут помешать мне во время поездки", - объяснил Опдайк и добавил, что слова о "российском" Крыме появились по "техническим причинам.

В издании Los Angeles Times заявили, что сожалеют о произошедшем и отметили, что жаль, что в материале не указана информация об украинских законах и рекомендации Госдепартамента США не посещать оккупированные украинские территории. Также они добавили, что необходимые правки в статью уже внесены.

Напомним, ранее мы писали о том, что на выборах повесили карту Украины без Крыма.

А также рассказывали о том, что в Одессе первоклассникам раздали странные карты Украины.

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