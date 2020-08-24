Скандал на Дне Независимости: "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что их песни использовали без разрешения

Скандал из-за концерта ко Дню Независимости (Фото: РБК-Украина)

Представители двух коллективов заявили, что к ним не обращались по поводу разрешения на использование песен

Украина празднует День Независимости и в честь праздника звезды шоу-бизнеса выступили на концерте на Софийской площади. Они спели совместное попурри и исполнили песни друг друга, также они спели известные хиты других исполнителей, которые не принимали участие в концерте. Однако выяснилось, что музыканты не давали согласие на исполнение своих хитов и у них разрешения никто не спрашивал.

Как пишет издание AP News, речь идет о группе "Океан Эльзы" и "Бумбокс". Пресс-службы исполнителей сообщили, что артисты не давали своего согласия на использование песен на концерте ко Дню Независимости, который назывался "Песенная история современной Украины".

Продюсер коллектива "Бумбокс" Алексей Согомонов рассказал, что к нему никто не обращался по поводу разрешения на исполнение группы коллектива на концерте: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Представитель коллектива "Океан Эльзы" Виктория Хоменко высказала свое возмущение тем, что произошло и отметила, что за разрешением никто не обращался.

"Независимость - это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется, так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались", - заявила Хоменко.

Концерт ко Дню Независимости

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