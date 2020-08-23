Снежана Егорова пожаловалась на угрозы и попыталась оправдаться за свои слова

Снежана Егорова (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Снежана Егорова обратилась в полицию из-за угроз

Снежана Егорова после скандала из-за критики образа украинских героев пожаловалась на угрозы в сети и обратилась в полицию. Известная ведущая оправдывается, что ее высказывания в интервью были вырваны из контекста.

Также Егорова сделала официальное заявление в Facebook и опубликовала видео с более полной записью резонансного эфира.

Ведущая считает, что интервью с ней в программе "ПрямоTalck" ряд СМИ "намеренно перекрутили и распространили" в информпространстве, и призывает исправить опубликованные материалы и извиниться "за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное, в адрес моих детей".

Егорова рассказала, что передала правоохранителям все материалы по факту "клеветы, угроз в соцсетях, формирование заведомо ложной информации" и номера телефонов, с которых поступали угрозы ей и ее детям. Также она написала заявление в полицию, которое было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Ситуацию взял "под личный контроль" одним из народных депутатов "с целью предотвращения насилия над малолетними детьми и борьбы с терроризмом". Он же и направил депутатский запрос, чтобы выяснить "обстоятельства и всех участников этого дела".

"Комментарии к этому видео открыты и фиксируются в качестве доказательной базы", - добавила Егорова.

Видео: Снежана Егорова раскритиковала образ украинских героев

Ранее сообщалось, что Антин Мухарский отреагировал на скандальные высказывания Снежаны Егоровы об украинских защитниках.