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Мама Кузьмы Скрябина прокомментировала скандал из-за присвоения ее сыну звания Героя Украины

Воскресенье 23 августа 2020 17:20
Мама Кузьмы Скрябина прокомментировала скандал из-за присвоения ее сыну звания Героя Украины
Мама Кузьмы Скрябина (фото: facebook.com/skryabinofficial)
Автор: Роман Мирончук

Мама музыканта Кузьмы Скрябина отреагировала на скандал с ее сыном

Мама Андрея Кузьменко, которого больше всего знают как Кузьму Скрябина, прокомментировала негативные комментарии недовольных пользователей сети тем, что музыканту посмертно присвоили звание Героя Украины.

Ольга Николаевна призвала людей, которым посмертное звание ее сына не дает покоя, все же успокоится и оставить его душу в покое. Она также подчеркнула, что никто не вправе судить Кузьму, который погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

"Заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, потому что ваш плохой пример наложит на их судьбу плохой след. А душу Андрея, и мою оставьте в покое, потому что не вам судить. Кто вы такие в этой жизни? Праведники? Герои? Судьи? Только Бог сейчас судья для Андрея и его земных дел", - написала женщина.

Она также отметила, что при жизни Кузьма никогда никого не просил о наградах, и не пел оды президентам страны.

"Посмертно!! Остановитесь, вытрите слюни и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом", - добавила Ольга Николаевна.

Стоит отметить, что некоторые пользователи сети были несогласны с тем, что самую высокую государственную награду во время войны дали не военному, а музыканту.

При этом многие украинцы поддержали награду музыканта.

  • Андрей получил эту возможность вполне заслуженно вечная память тебе наш чувак. Навсегда в наших сердцах;
  • Как сказала непревзойденная Лина Костенко - "... людям заложило души ... ". Жаль, что много таких среди нас. Держитесь, дорога Ольга Михайловна, мы с Вами! И еще тысячу раз кланяемся Вам за сына!!!
  • Какой ужас ... Что, есть такие, которые завидуют? Хочется сказать Вам только спасибо за такого талантливого сына, все же не всех можно заменить...
  • Не стоит все плохое вашего внимания, есть сотни тысяч тех, кто за Андрея. Кланяюсь вам к земле, спасибо за сына!!! Люблю вас!!! Дай Бог вам здоровья, а им, "мудрым" - ума!

Напомним, что мама Кузьмы Скрябина поделилась трогательной историей о детстве сына.

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