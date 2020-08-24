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Скандал на День Незалежності: "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що їхні пісні використовували без дозволу

Понеділок 24 серпня 2020 16:48
Скандал на День Незалежності: "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що їхні пісні використовували без дозволу
Скандал через концерт до Дня Незалежності (Фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Представники двох колективів заявили, що до них не зверталися з приводу дозволу на використання пісень

Україна святкує День Незалежності й на честь свята зірки шоу-бізнесу виступили на концерті на Софійській площі. Вони заспівали спільне попурі та виконали пісні один одного, також вони заспівали відомі хіти інших виконавців, які не брали участь у концерті. Однак з'ясувалося, що музиканти не давали згоду на виконання своїх хітів і у них дозволу ніхто не питав.

Як пише видання AP News, мова йде про групу "Океан Ельзи" та "Бумбокс". Пресслужби виконавців повідомили, що артисти не давали своєї згоди на використання пісень на концерті до Дня Незалежності, який називався "Пісенна історія сучасної України".

Продюсер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов розповів, що до нього ніхто не звертався з приводу дозволу на виконання групи колективу на концерті: "Ні, звичайно, ніхто не запитував".

Представник колективу "Океан Ельзи" - Вікторія Хоменко висловила своє обурення тим, що сталося і зазначила, що за дозволом ніхто не звертався.

"Незалежність - це свобода, повага і до себе, і до інших, в тому числі прав. Здається, так банально і ясно? Не всім. З питань використання пісні Океану Ельзи сьогодні вранці - ні, не давали дозвіл! Щобільше - навіть не зверталися", - заявила Хоменко.

Концерт до Дня Незалежності

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал через присвоєння її синові звання Героя України.

А також розповідали про те, що Сніжана Єгорова поскаржилася на загрози та спробувала виправдатися за свої слова.

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