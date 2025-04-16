Скандал з Дмитром Комаровим: у ведучого відповіли на хейт через "Світ навиворіт" російською мовою

Український телеведучий і журналіст Дмитро Комаров зіштовхнувся з хвилею критики після того, як на російськомовному YouTube-каналі "Світ навиворіт" з’явилися нові відео. У мережі обурилися тим, що у період повномасштабної війни контент про Україну подається також російською мовою.

"Дмитро Комаров не створює контент російською мовою. Дмитро Комаров, як автор та журналіст, зосереджений безпосередньо на створенні україномовного контенту, що виходить на телеканалі 1+1 Україна, а після ефіру викладається на україномовному YouTube-каналі проєкту "Світ Навиворіт", - пояснили у команді ведучого.

Пресслужба підкреслила, що існують і іншомовні версії відео, які з’являються пізніше, після релізу.

У команді журналіста також зазначили, що проєкт "Світ навиворіт. Україна" має на меті показати реальне життя країни під час війни й подається у форматі глибокого журналістського дослідження, що виходить за межі звичних новинних репортажів. Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

При цьому поширення відео кількома мовами - це частина давно ухваленої міжнародної стратегії.

"Озвучка авторських проєктів Дмитра Комарова різними мовами - це свідоме, виважене, спільне, давнє рішення, аби охоплювати якнайбільшу аудиторію та доносити інформацію про Україну, саме з точки зору українців", - додали у Дмитра.

Стратегія багатомовного поширення почалася ще у 2023 році з виходом проєкту "Рік".

"Ще з 2023 року, починаючи з проєкту "Рік", було ухвалено стратегічне рішення: випускати проєкти про війну найпоширенішими мовами світу - англійською, іспанською, португальською, французькою та російською. Мета - донести правду про події в Україні до найширшої світової аудиторії", - прокоментували у Дмитра. Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Поточний сезон "Світ навиворіт. Україна - 2025" також виходить у кількох версіях.

"Поточний сезон "Світ навиворіт. Україна" 2025, як і минулий 2023-2024, виходить в чотирьох мовних версіях. Міжнародні версії озвучуються іншими голосами, тоді як український канал залишається основним, де виходять оригінальні версії проєкту, з оригінальним звуком та голосом Дмитра Комарова українською мовою", - повідомили у ведучого.

Завершуючи, пресслужба наголосила, що така модель подачі контенту - це не лише медійна стратегія, а й інформаційна зброя.

"Це зважена позиція, прийнята з метою показати реалії України всьому світу", - підсумували у команді Комарова.

З чого почався скандал

Першим, хто звернув увагу на російськомовні випуски нового сезону проєкту "Світ навиворіт", став військовослужбовець і продюсер каналу "Історія без міфів" Костянтин Анохін.

"Відео викладене позавчора - 13 квітня 2025 року (допис Анохіна за 15 квітня - прим. Ред). В той день, коли [москалі] вдарили по Сумах. Як я зрозумів, воно переозвучене "опщєдаступном". Діма Комаров - г**ноїд, як г**ноїди ті, хто це придумав", - написав він.

До слова, у квітні 2022 року Дмитро зробив перший репортаж з деокупованої Київщини, який був записаний російською мовою. Згодом він презентував продовження проєкту "Світ навиворіт. Мандруй Україною" з українською озвучкою.

Наприкінці 2023 року стартував новий проєкт "Світ навиворіт. Україна", в якому телеведучий використовував лише українську мову.

У березні 2024 року на каналі "Мир наизнанку" вийшли російськомовні версії цього проєкту. Як зазначено в описі відео, "це зроблено на "численні прохання глядачів з різних країн", щоб „його побачив увесь світ".

Крім того, ці випуски були озвучені англійською та іспанською мовами на окремих YouTube-каналах. Три випуски також вийшли казахською мовою.