Скандал с Дмитрием Комаровым: у ведущего ответили на хейт из-за "Світ навиворіт" на русском языке

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров столкнулся с волной критики после того, как на русскоязычном YouTube-канале "Мир наизнанку" появились новые видео. В сети возмутились тем, что в период полномасштабной войны контент об Украине подается также на русском языке.

"Дмитрий Комаров не создает контент на русском языке. Дмитрий Комаров, как автор и журналист, сосредоточен непосредственно на создании украиноязычного контента, который выходит на телеканале 1+1 Украина, а после эфира выкладывается на украиноязычном YouTube-канале проекта "Мир Наизнанку", - пояснили в команде ведущего.

Пресс-служба подчеркнула, что существуют и иноязычные версии видео, которые появляются позже, после релиза.

В команде журналиста также отметили, что проект "Мир наизнанку. Украина" имеет целью показать реальную жизнь страны во время войны и подается в формате глубокого журналистского исследования, выходящего за пределы привычных новостных репортажей. Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

При этом распространение видео на нескольких языках - это часть давно принятой международной стратегии.

"Озвучка авторских проектов Дмитрия Комарова на разных языках - это сознательное, взвешенное, совместное, давнее решение, чтобы охватывать как можно большую аудиторию и доносить информацию об Украине, именно с точки зрения украинцев", - добавили у Дмитрия.

Стратегия многоязычного распространения началась еще в 2023 году с выходом проекта "Год".

"Еще с 2023 года, начиная с проекта «Год», было принято стратегическое решение: выпускать проекты о войне на самых распространенных языках мира - английском, испанском, португальском, французском и русском. Цель - донести правду о событиях в Украине до самой широкой мировой аудитории", - прокомментировали у Дмитрия. Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Текущий сезон "Мир наизнанку. Украина - 2025" также выходит в нескольких версиях.

"Текущий сезон "Мир наизнанку. Украина" 2025, как и прошлый 2023-2024, выходит в четырех языковых версиях. Международные версии озвучиваются другими голосами, тогда как украинский канал остается основным, где выходят оригинальные версии проекта, с оригинальным звуком и голосом Дмитрия Комарова на украинском языке", - сообщили у ведущего.

Завершая, пресс-служба отметила, что такая модель подачи контента - это не только медийная стратегия, но и информационное оружие.

"Это взвешенная позиция, принятая с целью показать реалии Украины всему миру", - подытожили в команде Комарова.

С чего начался скандал

Первым, кто обратил внимание на русскоязычные выпуски нового сезона проекта "Мир наизнанку", стал военнослужащий и продюсер канала "Історія без міфів" Константин Анохин.

"Видео выложено позавчера - 13 апреля 2025 года (пост Анохина за 15 апреля - прим. Ред). В тот день, когда [москали] ударили по Сумам. Как я понял, оно переозвучено "опщедаступном". Дима Комаров - г**ноид, как г**ноиды те, кто это придумал", - написал он.

К слову, в апреле 2022 года Дмитрий сделал первый репортаж с деоккупированной Киевской области, который был записан на русском языке. Впоследствии он представил продолжение проекта "Мир наизнанку. Путешествуй по Украине» с украинской озвучкой.

В конце 2023 года стартовал новый проект "Світ навиворіт. Україна", в котором телеведущий использовал только украинский язык.

В марте 2024 года на канале "Мир наизнанку" вышли русскоязычные версии этого проекта. Как указано в описании видео, "это сделано по "многочисленным просьбам зрителей из разных стран", чтобы "его увидел весь мир".

Кроме того, эти выпуски были озвучены на английском и испанском языках на отдельных YouTube-каналах. Три выпуска также вышли на казахском языке.