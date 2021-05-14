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Скандал в детсаду: в Ровно заведующая присваивала премии воспитателей и устраивала травлю

Автор: Styler

В Ровно в одном из детских садов разгорелся скандал. Воспитатели жалуются, что заведующая создала невыносимые условия для работы. Она устраивает травлю и присваивает премии воспитателей.

Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини".

Только за последние два года уволились десятки работников. Выяснилось, что молодые воспитатели отдавали половину своей премии заведующей, которая отказалась разговаривать с журналистами. Женщину уже отстранили от работы и делом занялась полиция.

Бывшая воспитательница детсада Оксана рассказала, что на выпускной родители не захотели покупать заведующей подарок, и подарили только букет пионов. После этого заведующая собрала всех в педкабинете, где страшно кричала.

Женщина говорит, что была вынуждена уйти после трех лет работы из-за невыносимых условий, которые устроила заведующая детсада.

"Не нужны люди с опытом, не нужны люди грамотные. Она просто хочет людей переломить под себя. Нужны презенты, букеты, постоянно нужно быть готовым к унижениям, нужно дружить против того, кого она в данный момент "съедает", - заявила Оксана.

Когда воспитатели начали меняться одна за другой родители начали засыпать департамент образования жалобами.

"Небрежное отношение, постоянное повышение тона, эмоциональное давление, неуважение. У наших детей нет постоянных воспитателей… Мы волнуемся за психологическое и эмоциональное состояние наших детей", - жалуются родители.

Если полиция докажет, что заведующая присваивала премии своих сотрудников, то ей грозит лишение свободы до 5 лет.

Воспитатели детсада жалуются на заведующую, которая присваивала премии и устраивала травлю (видео: YouTube)

Напомним, в Запорожье воспитатель волокла ребенка по земле.

Мы также писали о том, что под Тернополем в детском саду и школе дети месяцами не видят мяса.

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