Скандал у дитсадку: у Рівному завідувачка присвоювала премії вихователів і влаштовувала цькування

Тільки за останні два роки звільнилися десятки працівників. З'ясувалося, що молоді вихователі віддавали половину своєї премії завідувачці, яка відмовилася розмовляти з журналістами. Жінку вже відсторонили від роботи і справою зайнялася поліція.

Колишня вихователька дитсадка Оксана розповіла, що на випускний батьки не захотіли купувати завідувачці подарунок, і подарували тільки букет півоній. Після цього завідувачка зібрала всіх у педкабінеті, де страшно кричала.

Жінка каже, що була змушена піти після трьох років роботи через нестерпні умови, які влаштувала завідувачка дитсадка.

"Не потрібні люди з досвідом, не потрібні люди грамотні. Вона просто хоче людей переламати під себе. Потрібні презенти, букети, постійно потрібно бути готовим до принижень, потрібно дружити проти того, кого вона в цей момент "з'їдає", - заявила Оксана.

Коли вихователі почали змінюватися одна за одною батьки почали засипати департамент освіти скаргами.

"Недбале ставлення, постійне підвищення тону, емоційний тиск, неповага. У наших дітей немає постійних вихователів... Ми хвилюємося за психологічний та емоційний стан наших дітей", - скаржаться батьки.

Якщо поліція доведе, що завідувачка привласнювала премії своїх співробітників, то їй загрожує позбавлення волі до 5 років.

Вихователі дитсадка скаржаться на завідувачку, яка привласнювала премії і влаштовувала цькування (відео: YouTube)