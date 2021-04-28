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В Запорожье воспитатель волокла ребенка по земле: ранее она забыла его на улице

Новина українською → Запорожье, Среда 28 апреля 2021 21:35
В Запорожье воспитатель волокла ребенка по земле: ранее она забыла его на улице Коллаж РБК-Украина: в Запорожье воспитатель волочила ребенка по двору
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье на территории детсада №109 дети с воспитательницей вышли погулять. Потом группа ушла, но одного малыша воспитатель забыла на площадке. Женщина вернулась за мальчиком, схватила его и поволокла по земле.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Украина Сейчас".

"В садике пока никак не прокомментировали этот инцидент", - говорится в сообщении.

Пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.

  • Уволить как минимум;
  • Я надеюсь, что потом пришла мама и мордой по асфальту протащила!!! Я б за своего ребенка пи**ила до синего цвета!!!
  • Вот эта точно заслужила баллончиком в лицо;
  • Наверное, хотели написать бывшая воспитательница;
  • Как все красиво обсуждают, но не знают, как оно бывает на этой работе...
  • Дети очень балованные и упертые бараны;
  • Воспитатели на то и существуют, чтобы работать с такими детьми и помогать воспитывать правильно, чтобы те не росли упертыми;
  • Я как отец ребенка, который ходит в детский сад, сам бы ее за волосы так потаскал;
  • Работаю в садике для больных деток. Никто ей не давал права так поступать.

Напомним, в Запорожье из окна детского сада выпал ребенок, когда воспитатели забыли его и вышли на вечернюю прогулку с другими детьми.

Ранее в Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери.

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