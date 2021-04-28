В Запорожье воспитатель волокла ребенка по земле: ранее она забыла его на улице

В Запорожье на территории детсада №109 дети с воспитательницей вышли погулять. Потом группа ушла, но одного малыша воспитатель забыла на площадке. Женщина вернулась за мальчиком, схватила его и поволокла по земле.

Пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.

"В садике пока никак не прокомментировали этот инцидент", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье из окна детского сада выпал ребенок, когда воспитатели забыли его и вышли на вечернюю прогулку с другими детьми.

Ранее в Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери.