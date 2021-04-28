В Запорожье воспитатель волокла ребенка по земле: ранее она забыла его на улице
Коллаж РБК-Украина: в Запорожье воспитатель волочила ребенка по двору
В Запорожье на территории детсада №109 дети с воспитательницей вышли погулять. Потом группа ушла, но одного малыша воспитатель забыла на площадке. Женщина вернулась за мальчиком, схватила его и поволокла по земле.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Украина Сейчас".
"В садике пока никак не прокомментировали этот инцидент", - говорится в сообщении.
Пользователи сети бурно отреагировали на этот инцидент.
- Уволить как минимум;
- Я надеюсь, что потом пришла мама и мордой по асфальту протащила!!! Я б за своего ребенка пи**ила до синего цвета!!!
- Вот эта точно заслужила баллончиком в лицо;
- Наверное, хотели написать бывшая воспитательница;
- Как все красиво обсуждают, но не знают, как оно бывает на этой работе...
- Дети очень балованные и упертые бараны;
- Воспитатели на то и существуют, чтобы работать с такими детьми и помогать воспитывать правильно, чтобы те не росли упертыми;
- Я как отец ребенка, который ходит в детский сад, сам бы ее за волосы так потаскал;
- Работаю в садике для больных деток. Никто ей не давал права так поступать.
Напомним, в Запорожье из окна детского сада выпал ребенок, когда воспитатели забыли его и вышли на вечернюю прогулку с другими детьми.
Ранее в Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери.