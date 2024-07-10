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Скандал через зйомки нового фільму про Бріджит Джонс: чому світові зірки розгнівані

Зеллвегер знімається у четвертому фільмі франшизи (кадр з "Дитина Бріджит Джонс")
Автор: Дмитро Войналович

Зйомки четвертої частини фільму про Бріджит Джонс "Божеволію від хлопчиська" з Рене Зеллвегер і Г'ю Грантом у самому розпалі. Однак днями довкола виробництва картини розгорнувся великий скандал, у якому "замішані" відомі зірки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

В чому суть скандалу довкола зйомок фільму "Бріджит Джонс: Божеволію від хлопчиська"

Як пише британський таблоїд, великі зірки, які проживають у елітному районі Лондона, "не надто щасливі" від того, що їхні "шикарні вулиці" стали місцем зйомок продовження культової франшизи.

Серед знаменитостей, які незадоволені зйомками, - співак Гаррі Стайлз, актор Рамі Малек, коміки Рікі Джервейс та Роуен Аткінсон.

Ба більше, їхнє роздратування посилилося, коли боси фільму надіслали мешканцям району листи з проханням "не гуляти вулицею, або робити це лише в певний час", щоб сторонні не заважали знімальному процесу.

"Зйомки фільму спричиняють справжній хаос у цій частині Північного Лондона", - розповів журналістам один з працівників знімального майданчика.

Зйомки нової частини фільму про Бріджит Джонс (фото: instagram.com/splashnews)

За словами людей, які працюють над фільмом, англійські зірки "почуваються, 

The Sun.

Що відомо про фільм "Бріджит Джонс: Божеволію від хлопчиська"

Фільм розповість про подальше життя Бріджіт Джонс - британської журналістки, яка у спробах налагодити своє особисте життя потрапляє до різноманітних безглуздих ситуацій.

Літературною основою сценарію став однойменний роман Гелен Філдінг. У ньому головній героїні 51 рік, це мати з двома дітьми, яка відкриває для себе світ сайтів для знайомств після смерті її чоловіка Марка Дарсі, якого у стрічці втілив Колін Ферт.

Кадр з фільму "Щоденник Бріджит Джонс"

У картині окрім Зеллвегер і Гранта зіграють також Емма Томпсон, Чиветел Еджіофор, Джим Бродбент та інші. 

Додамо, що прем'єра фільму запланована на 14 лютого 2025-го. Очікується, що "Бріджит Джонс: Божеволію від хлопчиська" стане одним з найкасовіших фільмів року.

Кадр з фільму "Щоденник Бріджит Джонс"

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