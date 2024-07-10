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Скандал из-за съемок нового фильма о Бриджит Джонс: почему мировые звезды в ярости

Зеллвегер снимается в четвертом фильме франшизы (кадр из "Ребенок Бриджит Джонс")
Автор: Дмитрий Войналович

Съемки четвертой части фильма о Бриджит Джонс "Без ума от мальчишки" с Рене Зеллвегер и Хью Грантом в самом разгаре. Однако на днях вокруг производства картины развернулся большой скандал, в котором "замешаны" известные звезды.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

В чем суть скандала вокруг съемок фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

Как пишет британский таблоид, большие звезды, проживающие в элитном районе Лондона, "не слишком счастливы" от того, что их "шикарные улицы" стали местом съемок продолжения культовой франшизы.

Среди знаменитостей, недовольных съемками, - певец Гарри Стайлз, актер Рами Малек, комики Рики Джервейс и Роуэн Аткинсон.

Более того, их раздражение усилилось, когда боссы фильма направили жителям района письма с просьбой "не гулять по улице, или делать это только в определенное время", чтобы посторонние не мешали съемочному процессу.

"Съемки фильма влекут за собой настоящий хаос в этой части Северного Лондона", - рассказал журналистам один из работников съемочной площадки.

Съемки новой части фильма о Бриджит Джонс (фото: instagram.com/splashnews)

По словам людей, работающих над фильмом, английские звезды "чувствуют себя,

The Sun.

Что известно о фильме "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

Фильм расскажет о дальнейшей жизни Бриджит Джонс - британской журналистке, которая в попытках наладить свою личную жизнь попадает в разнообразные бессмысленные ситуации.

Литературной основой сценария стал одноименный роман Хелен Филдинг. В нем главной героини 51 год, это мать с двумя детьми, которая открывает для себя мир сайтов для знакомств после смерти ее мужа Марка Дарси, которого на экране воплотил Колин Ферт.

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

В картине, кроме Зеллвегер и Гранта, сыграют также Эмма Томпсон, Чиветел Эджиофор, Джим Бродбент и другие.

Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025-го. Ожидается, что "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" станет одним из самых кассовых фильмов года.

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

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