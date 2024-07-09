5 прем'єр цього тижня: які фільми вийдуть в кінотеатрах 11 липня

Кінолюбителі, готуйтеся до нового тижня захоплюючих прем'єр! Цього тижня на вас чекає 5 нових фільмів, які змусять вас сміятися, плакати, лякатися та просто чудово провести час.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про новинки, які покажуть у кінотеатрах України з 11 липня.

Забери мене на місяць

Жанр: комедія, мелодрама

Коли репутація NASA опиняється на межі краху, талановита піарниця Келлі Джонс кидається на рятунок з безпрецедентною промо-кампанією. Її зусилля, хоч і викликають хаос у роботі команди астронавтів, дають необхідний поштовх для успіху місії.

Однак Білому Дому видається, що ставки надто високі, аби ризикувати. Тому Келлі отримує шокуюче завдання: зняти фальшиве приземлення на Місяць на випадок невдачі.

Ціна успіху зростає, а Келлі опиняється в центрі жорсткої боротьби за першість, де на кону стоїть не лише репутація, а й доля цілої місії.

Цей захоплюючий фільм перенесе вас у закулісся NASA, де амбіції, інтриги та людські драми переплітаються з грандіозними планами підкорення космосу.

Смерчі

Жанр: бойовик, пригоди, трилер

Екс-мисливиця за смерчами Кейт Купер тікає від жахливих спогадів про катастрофічну зустріч з торнадо, що сталася під час її навчання. Тепер, живучи у безпечному Нью-Йорку, вона вивчає ці природні явища лише на комп'ютерних моделях.

Однак спокій Кейт руйнується, коли її старий друг Хаві заманює її випробувати революційну систему стеження за торнадо. Там вона знайомиться з Тайлером Овенсом, харизматичною та безрозсудною зіркою соціальних мереж. Разом зі своєю командою Тайлер знімає екстремальні пригоди мисливців за смерчами для своїх підписників, ризикуючи життям заради видовищних кадрів.

Сезон смерчів набирає обертів, породжуючи жахливі явища, невідомі раніше. Кейт, Тайлер та їхні команди опиняються на шляху кількох штормових систем, що насуваються на центральну Оклахому. Їм доведеться не лише боротися з люттю стихії, але й з власними страхами, щоб вижити.

Кріпачка

Жанр: драма, історія

У мальовничому польському селі кінця 19 століття живе Ягна, молода жінка, яка не схожа на інших. На відміну від своїх подруг, які змирилися з тяжкою долею кріпачок, Ягна прагне кращого життя. Вона мріє про свободу, про те, щоб обирати власну долю і не коритися волі панів.

Життя Ягни сповнене небезпек та викликів. Їй доводиться боротися з упередженнями, ворожістю та жорстокістю. Вона зіштовхується з нерозумінням близьких, знущаннями панів та несправедливістю.

Однак Ягна не здається. Вона сильна духом, стійка та рішуча. Вона не боїться йти проти течії та відстоювати свої права. Її історія - це історія про силу людського духу, про прагнення до свободи та віру у краще майбутнє.

Пекельний серфінг

(жахи, трилер)

Група талановитих серфінгісток вирушає в захоплюючу експедицію, щоб підкорити величні хвилі на невідомому острові, який зник з усіх карт. Острів здається справжнім раєм: незаймана природа, кришталево чиста вода, безмежні простори для серфінгу.

Однак незабаром мрії про райський відпочинок обертаються жахливим кошмаром. Дівчата стикаються з паранормальними явищами, лякаючими знахідками та моторошними таємницями, які приховує цей таємничий острів.

Що ж ховається під маскою райського куточка? Хто або що несе загрозу серфінгісткам? Чи зможуть вони розгадати жахливі секрети острова та врятуватися з цього пекельного місця?

Не очікуйте забагато від кінця світу

Жанр: комедія

Анжела працює асистенткою продюсера на низькооплачуваній роботі. Її нудні будні раптово змінюються, коли вона отримує завдання зняти відеоролик про безпеку на робочому місці для транснаціональної компанії.

Зйомки проходять в хаотичній атмосфері, адже Анжела має справу з ексцентричними колегами, незрозумілими вимогами керівництва та абсурдними ситуаціями, які виникають одна за одною.

Ситуація стає ще більш динамічною, коли з'являються чутки про кінець світу. Анжела, яка не вірить у пророцтва, намагається зберегти здоровий глузд серед загального божевілля.

"Не очікуйте забагато від кінця світу" - це сатирична комедія, яка висміює людські страхи, бюрократію та абсурдність сучасного життя. Фільм наповнений чорним гумором, несподіваними поворотами та ексцентричними персонажами.