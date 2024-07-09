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7 фільмів про подорожі у часі, від яких ви затамуєте подих

Вівторок 09 липня 2024 19:14
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7 фільмів про подорожі у часі, від яких ви затамуєте подих Що подивитися ввечері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Подорожі у часі, битви за порятунок людства, а також просто цікаві й романтичні історії можуть захопити. А тому фільми з такими сюжетами точно змусять затамувати подих.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас найцікавіші фільми про подорожі у часі, серед яких ви точно знайдете щось для себе.

"На межі майбутнього"

Цей науково-фантастичний фільм з Томом Крузом сподобається кіноманам, які люблять екшн та дуже насичений сюжет. Подорож у часі в даній стрічці стає вирішальною.

"Інтерстеллар"

Якщо ви ще не бачили цей фільм, то це точно потрібно надолужити. У ньому ви не побачите "класичних" сюжетів про машини часу. Натомість ви отримаєте неймовірну історію про астронавтів, від якої будь-хто затамує подих.

"12 мавп"

Фантастичний фільм з Брюсом Віллісом розповідає про життя людей після жахливого вірусу, який вбив 99% населення планети. І персонажу, якого зіграв актор, доводиться повертатися у майбутнє, аби врятувати всіх від смерті та розгадати величезну таємницю.

"Дружина мандрівника в часі"

У цьому фільмі є не тільки подорож у часі, ви ще й побачите історію кохання. Чоловік, який має рідкісне генетичне захворювання, може подорожувати у часі. Але це не дуже подобається його обраниці, яка вимушена підлаштовуватися під його постійні зникнення.

"Люди Ікс: Дні минулого майбутнього"

П'ята частина історію про Людей Ікс розповість про подорож у часі. Росомасі доводиться повернутися у минуле, аби врятувати всіх мутантів. І, звісно ж, це дуже непросто.

"Із 13 в 30"

А цей комедійний фільм сподобається тим, хто любить кумедний та легкий сюжет. Стрічка розповість про 13-річну дівчинку, яка дуже мріє стати дорослою. І її бажання здійсниться, хоча зовсім не так, як вона собі уявляла.

"Коханий з майбутнього"

Романтична стрічка про чоловіка, який раптово розуміє, що може подорожувати часом, зацікавить багатьох. Головний герой настільки хоче побудувати стосунки з жінкою, що знову і знову намагається створити для неї ідеальне перше побачення.

До слова, раніше ми вже розповідали, як у реальному житті виглядають актори, які зіграли тролів у "Десятому королівстві".

Окрім цього, нещодавно з'явилася підбірка моторошних фільмів, які засновано на реальних подіях.

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