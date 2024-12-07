Скандал з ботоксом: чому небезпечно використовувати його без перевірки

Все більше людей звертаються до косметичних процедур для омолодження шкіри, і ботокс є одним із найпопулярніших варіантів. Однак останні заяви експертів вказують на серйозні небезпеки, пов'язані з використанням ботоксу, особливо коли процедуру проводять несертифіковані фахівці або використовують неякісні препарати.

Чому небезпечно використовувати ботокс

Марія Марлоу, експерт з догляду за шкірою та здоров'я, закликає до обережності, наголошуючи, що ботокс - це фактично отрута для шкіри. За її словами, навіть якщо процедура проводиться в салоні краси, без належної перевірки фахівців та без гарантії якості препаратів, ботокс може призвести до серйозних побічних ефектів, таких як отруєння організму та ушкодження шкіри.

Марлоу зазначає, що особливо небезпечно використовувати ботокс для людей молодого віку, оскільки це може призвести до передчасного старіння шкіри. Її рекомендація - уникати цих процедур до того, як з’являться реальні проблеми з шкірою або ознаки старіння.

"Я думаю, що є так багато інших способів, якими, якщо ми хочемо, щоб наша шкіра виглядала певним чином. Є й інші способи зробити це, які не включають введення отрути в наше обличчя", - сказала вона.

З кожним роком ботокс набирає популярності, але експерти радять ставитися до цієї процедури з обережністю. Вибір правильного фахівця і перевірка якості продукту - це важливі етапи, щоб уникнути неприємних наслідків і зберегти здоров'я шкіри.