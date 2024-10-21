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"Це не чарівний засіб". Дерматолог розкрила всю правду про крем від зморшок

Понеділок 21 жовтня 2024 11:37
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"Це не чарівний засіб". Дерматолог розкрила всю правду про крем від зморшок Фото: Чи може крем позбавити вас від зморшок? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Ольга Тарнавська

Косметичні засоби активно рекламуються та обіцяють позбавити ваше обличчя від зморшок. Та чи дійсно це є правдою? Чи може крем надати вам молодості?

На це питання дала відповідь в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler) дерматолог Ольга Тарнавська.

Які інгредієнти мають бути в кремі від зморшок?

Крем від зморшок це б'юті-продукт, який бореться з причинами їх появи. У його формулі мають бути вітаміни, наприклад, ретинол, вітамін С, а також AHA-кислоти - молочна, саліцилова, гліколева.

Тарнавська розповіла, які інгредієнти здатні профілактувати появу зморшок. Зокрема це гіалуронова кислота.

Гіалуронова кислота (ГК) також корисна і для профілактики, і для корекції зморшок. Важливий нюанс: ГК буває різних видів, у кожного виду свій молекулярний ланцюг. Високомолекулярна гіалуронова кислота має великі молекули і залишається на поверхні епідермісу, створюючи неймовірну шовковистість та гладкість шкіри.

Неважко здогадатися, що у середньомолекулярної ГК молекули середніх розмірів вони здатні проникнути в епідерміс, створити такий собі буфер і в буквальному сенсі наповнити зморшки зсередини.

Низькомолекулярна ГК, або інкапсульована ГК має наномолекули, які в цілості та безпеці доходять до дерми та заповнюють дефіцити.

&quot;Це не чарівний засіб&quot;. Дерматолог розкрила всю правду про крем від зморшок

Чи справді крем допоможе від зморшок (фото: freepik.com)

Чи може крем позбавити вас зморшок?

Ольга зазначила, що крем від зморшок "це не чарівний засіб, а набір конкретних інгредієнтів, що вирішують конкретні завдання".

"У вас є можливість самостійно визначити, чи допоможе вам крем запобігти зморшкам, чи ні. Практика показує, що стовідсоткового омолодження не варто очікувати", - розповідає Ольга.

Тому треба пам'ятати, що від косметики, навіть дуже дорогої, не варто чекати занадто багато, а також будь-який крем не є лікарським препаратом. І снує досить поширена думка, що для того, аби позбутися зморшок, достатньо одного крему, тому що його активні компоненти проникають глибоко у шкіру. На жаль, це не так.

За словами дерматолога, більш показовим є використання біоревіталізації та апаратних методик.

Нагадаємо, що до цього дерматолог розповіла, чим відрізняються дорогі креми для обличчя від дешевих.

Також читайте про те, які помилки у макіяжі призводять до висипів на шкірі.

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