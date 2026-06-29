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Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше

13:29 29.06.2026 Пн
2 хв
Можливості ворога для завдання ударів тепер суттєво обмежені
aimg Валерій Ульяненко
Ігнат про ретранслятори у Білорусі: дрони нікуди не поділися, але їм стало складніше Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
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Вимкнення ретрансляторів в Білорусі послабило можливості російських окупантів керувати дронами-камікадзе в реальному часі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, російські безпілотники нікуди не поділися і продовжують літати, проте тепер ворогу значно важче завдавати точних ударів. Ретранслятори, які були розташовані вздовж українського кордону на білоруській стороні, дозволяли передавати сигнал оператору на велику відстань.

Тепер можливості противника оперативно координувати свої дії в цих регіонах суттєво обмежені.

Ігнат зазначив, що раніше завдяки оперативній інформації з ретрансляторів росіяни могли відстежувати переміщення та змінювати координати ударів прямо в процесі атаки.

"Маючи відеокартинку в реальному режимі часу противник може завдавати ударів дроном навіть по рухомим об’єктах або змінювати координати атак", - наголосив він.

Зокрема, завдяки стабільному відеосигналу російські окупанти атакували "Шахедами" українські потяги та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із вимогою демонтувати ретранслятори, які Росія використовує для наведення "Шахедів".

Глава держави заявив, що виконати цю вимогу треба протягом тижня. Він також попередив, що якщо Білорусь цього не зробить, Україна ліквідує такі ретранслятори самостійно.

Невдовзі білоруські медіа повідомили, що протягом трьох діб "Шахеди" не рухалися вздовж українсько-білоруського кордону. А вже 24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили функціонувати.

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