Скандал с ботоксом: почему опасно использовать его без проверки
Все больше людей обращаются к косметическим процедурам для омоложения кожи и ботокс является одним из самых популярных вариантов. Однако последние заявления экспертов указывают на серьезные опасности, связанные с использованием ботокса, особенно, когда процедуру проводят несертифицированные специалисты или используют некачественные препараты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
Почему опасно использовать ботокс
Мария Марлоу, эксперт по уходу за кожей и здоровью, призывает к осторожности, отмечая, что ботокс - это фактически яд для кожи. По ее словам, даже если процедура проводится в салоне красоты, без должной проверки специалистов и без гарантии качества препаратов, ботокс может привести к серьезным побочным эффектам, таким как отравление организма и повреждение кожи.
Марлоу отмечает, что особенно опасно использовать ботокс для молодых людей, поскольку это может привести к преждевременному старению кожи. Ее рекомендация - избегать этих процедур до того, как появятся реальные проблемы с кожей или признаки старения.
"Я думаю, что есть так много других способов, которыми, если мы хотим, чтобы наша кожа выглядела определенным образом. Есть и другие способы сделать это, которые не включают введение яда в наше лицо", - сказала она.
С каждым годом ботокс набирает популярность, но эксперты советуют относиться к этой процедуре с осторожностью. Выбор правильного специалиста и проверка качества продукта – это важные этапы, чтобы избежать неприятных последствий и сохранить здоровье кожи.
Кстати, врач назвал продукты, которые лучше ботокса омолаживают кожу.
Также дерматолог рассказывала, действительно ли помогают кремы от морщин .
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.