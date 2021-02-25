Скандал с блокировкой сайтов в Украине получил продолжение: предлагали "абонемент неприкосновенности"

Скандал с блокировкой сайтов в Украине набирает обороты. Голосеевский районный суд наложил арест на 426 интернет-сайтов. Оказалось, что бизнесмен Александр Пан разозлился на эти сайты за то, что они писали о нем в разное время и он обратился в суд. Однако полиция уже отозвала письмо к Нацкомиссии о блокировке интернет-ресурсов и дело будет пересмотрено и закрыто.

Александр Пан на своей странице в Facebook решил прояснить ситуацию и объяснил, почему он пошел в суд.

"5 лет я боролся с желтой прессой, сайтами помойками и вымогателями, очерняющими мою репутацию. Сотни, а точнее сказать тысячи грязных интернет-ресурсов, создающих новости на заказ ради заработка денег с завидной постоянностью, размещали неправдивую информацию обо мне, моих близких, а также о моем бизнесе, который изо дня в день нес убытки. Понимая свою безнаказанность они не стесняясь выражались скверными эпитетами в мой адрес, публикуя мои паспортные данные и откровенную клевету, то и дело ссылаясь друг на друга", - пишет бизнесмен.

Он утверждает, что обращался в редакции с просьбой убрать информацию, но в ответ с него требовали крупные суммы денег – 5, 10 и 15 тысяч долларов. И как говорит Пан, суммы постоянно росли.

"Такой была цена правды. Вернее сказать, цена, за которую лживые материалы были готовы удалить. Помимо этого, мне предлагали "абонемент неприкосновенности", - ежемесячный платеж в несколько десятков тысяч долларов, после которого негативные материалы обо мне никто не опубликует", - заявляет Александр Пан.

Он добавил, что за 5 лет его юристы обнаружили более трех тысяч сайтов, которые размещали о нем неправдивую информацию и общими усилиями из этого количества осталось всего 426 изданий, которые отказались удалить неправдивые статьи. Он требует выполнить решение Голосеевского суда.

Скриншот