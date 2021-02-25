Скандал з блокуванням сайтів в Україні отримав продовження: пропонували "абонемент недоторканності"

Скандал з блокування сайтів в Україні набирає обертів. Голосіївський районний суд наклав арешт на 426 інтернет-сайтів. Виявилося, що бізнесмен Олександр Пан розсердився на ці сайти за те, що вони писали про нього в різний час і він звернувся в суд. Проте поліція вже відкликала лист до Нацкомісії про блокування інтернет-ресурсів і справа буде переглянута і закрита.

Олександр Пан на своїй сторінці в Facebook вирішив прояснити ситуацію і пояснив, чому він пішов у суд.

"5 років я боровся з жовтою пресою, сайтами помойками та вимагачами, що паплюжили мою репутацію. Сотні, а точніше сказати тисячі брудних інтернет-ресурсів, що створюють новини на замовлення заради заробітку грошей із вартою заздрості постійністю, розміщували неправдиву інформацію про мене, моїх близьких, а також про мій бізнес, який з дня у день зазнавав збитків. Розуміючи свою безкарність вони не соромлячись виражалися кепськими епітетами в мою адресу, публікуючи мої паспортні дані та відверту брехню, та постійно посилаючись один на одного", - пише бізнесмен.

Він стверджує, що звертався до редакції з проханням прибрати інформацію, але у відповідь з нього вимагали великі суми грошей – 5, 10 і 15 тисяч доларів. І як каже Пан, суми постійно зростали.

"Такою була ціна правди. Вірніше сказати, ціна, за яку брехливі матеріали були готові видалити. Крім цього, мені пропонували "абонемент недоторканності", - щомісячний платіж у кілька десятків тисяч доларів, після якого негативні матеріали про мене ніхто не опублікує", - заявляє Пан Олександр.

Він додав, що за 5 років його юристи виявили понад три тисячі сайтів, які розміщували про нього неправдиву інформацію і спільними зусиллями з цієї кількості залишилося всього 426 видань, які відмовилися видалити неправдиві статті. Він вимагає виконати рішення Голосіївського суду.

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