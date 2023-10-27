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Скандал з "Азовом" та бізнес-клубом: снайперка Емеральд зробила заяву на тлі інциденту

З'явиилися нові деталі скандалу (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Поліна Іваненко

Снайперка Євгенія Емеральд прокоментувала скандал навколо бізнес-клубу Young Business Club та форуму, на якому представників "Янголів Азову" просили сховатися, бо вони нібито лякали людей військовою формою.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Емеральд висловилася про інцидент на своїй сторінці в Instagram.

Що снайперка думає про скандал

За словами Емеральд, вона пишається, що у 2021 році ї з ганьбою вигнали з цього бізнес-клубу. Як виявилося, жінка буда резиденткою YBC чотири роки, але потім "потрапила в немилість", бо почала висловлювати власну думку.

Снайперка розповіла про скандальний бізнес-клуб (скріншот)

Емеральд не тільки розповіла про бізнес-клуб у Stories. Також вона залишила коментар на сторінці YBC. У ньому снайперка підняла декілька тем. Емеральд питала, чи повернуть їй кошти за членство, а також як бізнес-клуб буде діяти далі, після вибачень перед "Янголами Азову".


Емеральд висловилася про скандал (скріншот)

При цьому Емеральд пригадала про дружину засновника YBC Андрія Остапчука - Євгенію Гордієнко. Блогерка раніше вже потрапляла у скандал, коли "засвітилася" на вечірці з росіянкою Вікторією Бонею. 


Навесні дружина Остапчука потрапила у скандал через дружбу з росіянкою (скріншот)

Емеральд зазначила, що Остапчук вже вдруге намагається вдавати, що він не винен у скандалах. Тоді бізнесмен намагався відсторонитися від хвилі хейту у бік його обраниці, а нині ж він переклав провину за інцидент з "Янголами Азову" на дівчину, яка працює у бізнес-клубі.

"Остапчук взагалі публічно злив всю відповідальність на дівчину. Типу, моя хата з краю! Так як і з дружиною! Типу, я не знав що вона товаришує з Бонею (рашисткою, яка підтримує війну)", - зазначила снайперка.

Скандал з бізнес-клубом та "Азовом" - з чого усе почалося

Нагадаємо, представників Патронатної служби "Янголів Азову" запросили на бізнес-форум. Але потім очільницю організації, яка допомагає пораненим військовим та родинам загиблих героїв, попросили сховатися та навіть піти, бо вона "лякала чоловіків військовою формою".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сумах військовому відмовили у пільговому проїзді поїздом УЗ.

Також ми вже розповідали, що у Києві таксист відмовився говорити українською мовою та виставив речі пасажирів.

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