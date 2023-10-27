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Скандал с "Азовом" и бизнес-клубом: снайперша Эмеральд сделала заявление на фоне инцидента

Появились новые детали скандала (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Полина Иваненко

Снайперша Евгения Эмеральд прокомментировала скандал вокруг бизнес-клуба Young Business Club и форума, на котором представителей "Ангелов Азова" просили спрятаться, потому что они якобы пугали людей военной формой.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Эмеральд высказалась об инциденте на своей странице в Instagram.

Что снайперша думает о скандале

По словам Эмеральд, она гордится, что в 2021 году ее с позором выгнали из этого бизнес-клуба. Как оказалось, женщина была резидентом YBC четыре года, но потом "попала в немилость", потому что начала высказывать собственное мнение.

Снайперша рассказала о скандальном бизнес-клубе (скриншот)

Эмеральд не только рассказала о бизнес-клубе в Stories. Также она оставила комментарий на странице YBC. В нем снайперша подняла несколько тем. Эмеральд спрашивала, вернут ли ей средства за членство, а также как бизнес-клуб будет действовать дальше, после извинений перед "Ангелами Азова".


Эмеральд высказалась о скандале (скриншот)

При этом Эмеральд вспомнила о жене основателя YBC Андрея Остапчука – Евгении Гордиенко. Блогерша ранее уже попадала в скандал, когда "засветилась" на вечеринке с россиянкой Викторией Боней.


Весной жена Остапчука попала в скандал из-за дружбы с россиянкой (скриншот)

Эмеральд отметила, что Остапчук уже второй раз пытается делать вид, что он не виноват в скандалах. Тогда бизнесмен пытался отстраниться от волны хейта в сторону его избранницы, а сейчас он перевел вину за инцидент с "Ангелами Азова" на девушку, работающую в бизнес-клубе.

"Остапчук вообще публично слил всю ответственность на девушку. Типа, моя хата с краю! Так, как и с женой! Типа, я не знал что она дружит с Боней (рашисткой, поддерживающей войну)", - отметила снайперша.

Скандал с бизнес-клубом и "Азовом" – с чего все началось

Напомним, представителей Патронатной службы "Ангелов Азова" пригласили на бизнес-форум. Но потом руководительницу организации, которая помогает раненым военным и семьям погибших героев, попросили спрятаться и даже уйти, потому что она "пугала мужчин военной формой" .

Напомним, ранее стало известно, что в Сумах военному отказали в льготном проезде на поезде УЗ.

Также мы уже рассказывали, что в Киеве таксист отказался говорить на украинском языке и выставил вещи пассажиров.

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