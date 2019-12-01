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Почти 50 украинцев с билетами на руках застряли в аэропорту Берлина: детали скандала 

STYLERЖизнь    01.12.2019 - 19:56
Почти 50 украинцев с билетами на руках застряли в аэропорту Берлина: детали скандала 
Украинские туристы застряли в Берлине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Авиакомпании не стали дожидаться пассажиров

Украинские туристы столкнулись с проблемами в Германии в аэропорту "Шенефельд" в Берлине и не смогли вылететь домой из-за огромных очередей на паспортном контроле. Об этом 1 декабря передает "Укринформ".

Сообщается, что 49 граждан Украины не попали на рейсы, хотя приехали в воздушную гавань за 2 часа до вылета. Местные полицейские объявили пассажирам, что было уже поздно.

В авиакомпании решили не ждать "запоздалых" туристов, чтобы их не оштрафовали из-за задержки рейсов. В итоге самолеты улетели без четверти пассажиров, которые купили билеты.

Почти 50 украинцев с билетами на руках застряли в аэропорту Берлина: детали скандала 

Украинские туристы не смогли вылететь из Берлина (Фото: ukrinform.ua)

Речь идет о пассажирах трех рейсов - "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

Украинцы рассказали о ситуации сотрудникам посольства.

После инцидента поднялся вопрос относительно отправки пассажиров из Украины другим рейсом или в другой день.

Руководство "Шенефельда" и дипломаты дали рекомендации пассажирам прибывать в аэропорт заранее, так как прибытие за пару часов до вылета не всегда позволяет пройти паспортный контроль.

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