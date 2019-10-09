Скандал в аэропорту: самолет в Риге "забыл" 20 украинцев

В аэропорту Риги, Латвия, 20 украинцев не смогли улететь в Киев из-за жуткой работы на пункте контроля. О коллапсе сообщил один из пострадавших пассажиров Александр Глущенко на своей странице в Facebook.

Глущенко рассказал, что 20 граждан Украины не смогли попасть на свой рейс из-за того, что в международном аэропорту работает только один пункт контроля из восьми.

"20 граждан Украины просто помахали ручкой самолету, который улетал на Киев, потому что в рижском аэропорту в час пик работает один пункт контроля из 8. В течении двух часов улетают шесть бортов, и аэропорт это не парит", - сообщил пассажир.

Он объяснил, что люди приехали в аэропорт даже не за два часа до отлета, а за 3-4 часа, но на контроле было всего лишь два человека на пассажиров из шести самолетов. Украинцы отстояли очередь, успели пройти паспортный контроль, но вещи на досмотр не успели предоставить. Когда они обратились к сотрудникам аэропорту за помощью – их просто проигнорировали.

"20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, стояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели. Перед ними просто захлопнули дверь. И отморозились. Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что опаздывают – никакой реакции! Никто ни за что не отвечает. Европейский аэропорт! Самый большой в странах Балтии! Представители wizzair вообще не напряглись, подумаешь, минус 20 человек, борт пустым и налегке полетит", - рассказал возмущенный Глущенко.

Фото: facebook.com/alex.gluschenko

В результате пассажирам просто предложили написать заявление, которое будут рассматривать 14 дней. Все сотрудники аэропорта отказались помогать пассажирам. Замену рейса, билеты, жилье – также предоставить отказались.

Пассажиры обратились в посольство, однако и там, им пока что ничем помочь не смогли.