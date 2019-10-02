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Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 09:54
Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)
МАУ попала в скандал из-за условий в бизнес-классе (коллаж: РБК-Украина)

МАУ в который раз обескуражила своим наплевательским отношением к пассажирам

Компания МАУ попала в скандал из-за своего странного видения салона бизнес-класса в самолете. Ольга Файзиева в Facebook пожаловалась на перевозчика, что он вводит пассажиров в заблуждение.

Девушка пишет, что покупая дорогостоящий билет в бизнесс-класс, пассажир, как правило, надеется, что приобретает дополнительный комфорт. Но в результате оказывается в тесном салоне с тремя сидениями в ряду, прилегающими друг к другу.

Ольга надеялась, что она получит не только дополнительную еду, но и возможность поработать на ноутбуке во время перелета, не толкая при этом локтем соседа. А в результате оказалось, что даже сумку для ноутбука приткнуть некуда.

Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)

МАУ попала в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото: facebook.com/olga.fayzieva)

"Бизнес-класс глазами МАУ... Это когда вы покупаете (как вы думаете) себе не просто дополнительную еду, но и возможность поработать на ноутбуке во время полета, не толкая при этом соседа локтем в щеку или чтобы никто не толкал, в свою очередь, вас. Но, зайдя в самолет, вы обнаруживаете, что у авиакомпании своё виденье и планы по этому поводу. И фраза, что здесь "третий лишний" никак не убеждает персонал..." - пишет девушка.

На все возражения девушки ей ответили, что она невнимательно прочла информацию в билете. Но на просьбу, где почерпнуть сведения о тесноте в салоне бизнес-класса, ей так и не ответили.

Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)

МАУ попала в скандал из-за условий в бизнес-классе (скрин: facebook.com/olga.fayzieva)

Пользователи сети возмущены подобным отношением крупнейшего перевозчика к своим пассажирам, они оставляют множество комментариев.

  • Это какая-то авиамаршрутка. Стоячие места тоже предусмотрены?
  • При цене-то бизнеса!
  • Єто тонкая персифляция от МАУ - поиметь тебя за твои же деньги.
  • МАУ! Ничего удивительного! Но третий в бизнесе это конечно супер! Как в туалет у них из эконома нельзя, а третьего пожалуйста.

Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)Авиамаршрутка: МАУ угодила в скандал из-за условий в бизнес-классе (фото)

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