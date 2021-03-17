Скандал с 8-летней блогершей из Украины поставил на уши российских звезд

В Украине разгорелся громкий скандал из-за того, что в сети появились откровенные фотографии 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай. При этом дети заявили, что они встречаются. Данная история шокировала также и российских звезд.
Так по поводу отношений между детьми высказалась известная российская телеведущая Ксения Бородина. Соответствующий пост она написала в Instagram.
Бородина отметила, что они дети с какой стороны не посмотри, но то что они делают это неправильно.
"Сексуализация полным ходом, все в наличии: призывные взгляды, страстные, недвусмысленные позы и объятия, одежда, будто сбежавшая из фильмов для совсем взрослых и "страстные" поцелуи. И все это с подачи родителей. Более того, видимо снимает мать малышки. У нее как? Все хорошо???? Или тик ток головного мозга???" - написала телеведущая.
Он также отметила, что никогда не поверит, что 8-летняя девочка сама научилась призывно смотреть на парня и освоила те позы, которые запечатлены на фото. Или что парень в 13 лет уже такой прожженный мачо.
При этом вместо нормального, согласно возрасту, развития из детей слепили "мужчину" и "женщину". А для детей это игра во "взрослых", и они и половины не осознают того, что делают.
"Но мать? Родители? Они просто решили делать деньги на хайпе. Рубят бабло и не сильно заботятся о таких понятиях, как развращение малолетних, сексуализация. Я в шоке и гневе. Где наши надзорные органы? Что нужно сделать, чтоб вправить мозги взрослым, решившим сделать контент на издевательстве над детьми?" - добавила Бородина.
Актриса шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева также раскритиковала "отношения" 8-летней модели и 13-летнего блогера.
"Я скоро матом начну ругаться. Другими словами я просто не могу выражаться. Может маму этой девочки пора в дурку отвезти. Она снимает все на камеру и позволяет это", - написала в своем блоге Илана Юрьева.
Напомним, мама девочки Дарья Маханец также высказалась о скандале. Она не понимает, почему эта история наделала столько шума. Женщина опровергла, что ее дочь живет вместе с Пашей.
Ранее отец 8-летней Миланы высказался о ее романе с 13-летним блогером.