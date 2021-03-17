Скандал з 8-річною блогеркою з України поставив на вуха російських зірок

Бородіна зазначила, що вони діти з якого боку не подивися, але те що вони роблять це неправильно.

"Сексуалізація повним ходом, все в наявності: закличні погляди, пристрасні, недвозначні пози і обійми, одяг, ніби втекла з фільмів для зовсім дорослих і "пристрасні" поцілунки. І все це з подачі батьків. Більш того, напевно знімає мати дівчинки. У неї як? Все добре???? Або тік ток головного мозку???" - написала телеведуча.

Вона також зазначила, що ніколи не повірить, що 8-річна дівчинка сама навчилася заклично дивитися на хлопця і освоїла ті пози, які зображені на фото. Або що хлопець в 13 років вже такий запеклий мачо.

При цьому замість нормального, згідно з віком, розвитку з дітей зліпили "чоловіка" і "жінку". А для дітей це гра у "дорослих", вони й половини не усвідомлюють того, що роблять.

"А матір? Батьки? Вони просто вирішили робити гроші на хайпі. Рубають бабло і не сильно піклуються про такі поняття, як розбещення малолітніх, сексуалізація. Я в шоці і гніві. Де наші наглядові органи? Що потрібно зробити, щоб вправити мізки дорослим, які вирішили зробити контент на знущанні з дітей?" - додала Бородіна.

Актриса шоу "Уральські пельмені" Ілана Юр'єва також розкритикувала "відносини" 8-річної моделі та 13-річного блогера.

"Я скоро матом почну лаятися. Іншими словами, я просто не можу висловлюватися. Може маму цієї дівчинки пора в дурку відвезти. Вона знімає все на камеру і дозволяє це", - написала у своєму блозі Ілана Юр'єва.