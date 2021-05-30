Скачать не получится: в Украине хотят наказывать за плагиат в рефератах и курсовых

В Украине намерены ввести штрафы за плагиат в академических текстах. Новый законопроект затронет студентов, которые покупают и скачивают рефераты, курсовые работы, диссертации и пр.
Соответствующий законопроект № 5532 зарегистрирован в Верховной Раде.
Документ внесла группа народных депутатов от партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ".
В объяснительной записке к законопроекту говориться, что в нашей стране существует проблема, когда люди предоставляют академические тексты, как свои, хотя на самом деле они их получили от других физических или юридических лиц.
Бороться с плагиатом депутаты намерены с помощью штрафов:
При этом не говорится, каким образом академические тексты будут проверяться на уникальность.
Отметим, что это не первый раз, когда депутаты хотят бороться со студенческим плагиатом в Украине.
Напомним, появился новый рейтинг и стоимость обучения лучших университетов Киева.
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