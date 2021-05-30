Скачать не получится: в Украине хотят наказывать за плагиат в рефератах и курсовых

Документ внесла группа народных депутатов от партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ".

В объяснительной записке к законопроекту говориться, что в нашей стране существует проблема, когда люди предоставляют академические тексты, как свои, хотя на самом деле они их получили от других физических или юридических лиц.

Бороться с плагиатом депутаты намерены с помощью штрафов:

За плагиат академических текстов предлагают ввести штраф в размере от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 5100 гривен);

За повторное нарушение в течение года штраф увеличится от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 гривен).

При этом не говорится, каким образом академические тексты будут проверяться на уникальность.

Отметим, что это не первый раз, когда депутаты хотят бороться со студенческим плагиатом в Украине.