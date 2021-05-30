Скачати не вийде: в Україні хочуть карати за плагіат в рефератах і курсових

В Україні мають намір ввести штрафи за плагіат в академічних текстах. Новий законопроєкт торкнеться студентів, які купують і скачують реферати, курсові роботи, дисертації та ін.
Відповідний законопроєкт № 5532 зареєстрований у Верховній Раді.
Документ внесла група народних депутатів від партій "Слуга народу" і "ОПЗЖ".
У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що в нашій країні існує проблема, коли люди надають академічні тексти, як свої, хоча насправді вони їх отримали від інших фізичних або юридичних осіб.
Боротися з плагіатом депутати мають намір за допомогою штрафів:
При цьому не йдеться про те, яким чином академічні тексти будуть перевірятися на унікальність.
Зазначимо, що це не перший раз, коли депутати хочуть боротися зі студентським плагіатом в Україні.
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