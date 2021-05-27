Лучшие университеты Киева и стоимость обучения: новый рейтинг
В Украине продолжается сессия ВНО, и выпускники уже присматриваются к учебным заведениям, в которые хотели бы поступить. Самые лучшие высшие учебные заведения находятся в столице – их там более 30.
Новый рейтинг лучших университетов Киева составили в ТСН. Цены на обучение указана за 2020-2021 учебный год.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
В КНУ 12 факультетов, 10 институтов, в том числе – Международных отношений, журналистики, философии, права и военный. Стоимость зависит от выбранной специальности.
области естественных и гуманитарных наук, электроники и коммуникаций, математики и статистки - от 31 тысяч гривен.
перевод с иностранных языков - от 31,5 тысячи до 48,4 тысячи.
Информационные технологии - от 35,3 тысячи гривен.
Журналистика - 48 тысяч гривен.
Право - 55,4 тысячи гривен.
Международные отношения - 57,4 тысячи гривен.
КПИ имени Игоря Сикорского
В КПИ есть 15 факультетов и 8 институтов, в том числе прикладного и системного анализа, аэрокосмических технологий и Институт специальной связи и защиты информации.
Естественные науки - от 15,6 тысячи гривен.
Гуманитарные науки - от 38,6 тысячи до 41,8 тысячи гривен.
Журналистика - 36 тысяч гривен.
Инженерия - от 15,6 тысячи до 22,4 тысячи гривен.
Информационные технологии - от 25,9 тысячи до 33,3 тысячи гривен
Киевский национальный торгово-экономический университет
11 факультетов, в том числе торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.
Право, экономика, менеджмент, журналистика, гостинично-ресторанное дело - 27,6 тысячи гривен.
Компьютерные науки, инженерия - 23,4 тысячи гривен.
Учет и налогообложение - 23,4 тысячи гривен.
Международный туризм - 25,8 тысячи гривен.
Национальный авиационный университет
10 факультетов, в том числе и аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектурный. Также есть кафедра военной подготовки и учебно-научный институт непрерывного образования.
Авиационная техника, машиностроение, радиотехника, инженерия - от 17 тысяч гривен.
Транспортные технологии - 23 тысячи гривен.
Информационные технологии - 26 тысяч гривен.
Авиационный транспорт - 30 тысяч гривен.
Журналистика - 31 тысяча гривен.
Международные отношения - от 32-33 тысяч гривен.
Право, филология - 32 тысячи гривен.
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
В университете есть шесть факультетов и четыре института. Стоимость:
Финансы, экономики и управления - 22,7 тысячи гривен.
Управления персоналом, психология, политология - 22,8 тысячи гривен.
Торговля - 27,2 тысячи гривен.
Международная экономика, право - 28,6 тысячи гривен.
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
В университете для студентов 17 факультетов. Стоимость года обучения:
Педагогика, математика, среднее образование - 14,9 тысячи гривен.
Физическое воспитание - от 19,5 тысячи до 21, 9 тысячи гривен.
Философия - 17,4 тысячи гривен.
Хореография, музыкальное искусство - 18,3 тысячи гривен.
Иностранная филология - от 21,9 тысячи до 26,1 тысячи гривен.
Туризм - 22,8 тысячи гривен.
Киевский университет имени Бориса Гринченко
В университете шесть учебных институтов. Стоимость:
Филология - от 18,5 тысячи до 26,3 тысячи гривен.
Журналистика - от 26,3 тысячи до 27,1 тысячи гривен
Педагогика - 17,6 тысячи гривен.
Международные отношения - 24,5 тысячи гривен.
Математика - 14,5 тысячи гривен.
Политология - 24,5 тысячи гривен.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
НУБиБ имеет 13 факультетов. Стоимость:
Пищевые технологии - 21,6 тысяча гривен.
Землеустройства - 23,5 тысячи гривен.
Конструирование и дизайн - от 19,6 тысячи до 21,6 тысячи гривен.
Информационные технологии - 24,7 тысячи гривен.
Журналистика - 25,8 тысячи гривен.
Филология - 25,9 тысячи гривен.
Ветеринарная медицина - 27,7 тысячи гривен.
Киево-Могилянская академия
КМА имеет шесть факультетов для бакалавров. Стоимость:
Естественные науки - 21 тысяч гривен.
Гуманитарные науки - от 32 тысяч до 45 тысяч гривен
Журналистика - 35 тысяч гривен.
Маркетинг - 37,5 тысячи гривен.
Компьютерные науки - 50 тысяч гривен.
Право - 55 тысяч гривен.
Международные отношения - 56 тысяч гривен
Киевский национальный лингвистический университет
В университете есть шесть факультетов.
Информации о стоимости обучения нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине не будут отказываться от бесплатного высшего образования.