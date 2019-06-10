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Ситуація погіршується: з'явилася нова інформація про стан Алібасова

STYLERЖиття    10.06.2019 - 21:41
Ситуація погіршується: з'явилася нова інформація про стан Алібасова
Фото: Барі Алібасов (facebook com/alibasovbari)

Лікарі намагаються зробити все можливе, щоб врятувати життя Алібасову

Стан відомого продюсера Барі Алібасова, який кілька днів тому отримав сильне отруєння засобом для прочищення труб, почав стрімко погіршуватися.

У Алібасова почалася внутрішня кровотеча в шлунку. Лікарі роблять все можливе, щоб її зупинити, але ситуація досить важка.

Крім того, вміст гемоглобіну в крові Алібасова впав до критичного рівня 80 г/л. Продюсер досі перебуває в комі, хоча медики ввели його в медикаментозну кому всього на дві доби, щоб стабілізувати його стан. Він повинен був вже давно прийти в себе, але минуло вже чотири дні, а Алібасов за цей час лише один раз відкрив очі і запитав про те, де знаходиться його кіт.

Ситуація погіршується: з'явилася нова інформація про стан Алібасова

Барі Алібасов у лікарні (скрін: YouTube/росСМИ)

"Все, що вдалося дізнатися в одного з медиків: найімовірніше, Алібасов, якщо і вийде зі сну, то вже ніколи не зможе ковтати з причини важкої поразки стравоходу", - повідомили в російському Telegram-каналі "Тільки нікому" з посиланням на джерела в лікарні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що син Барі Алібасова розповів про стан свого батька. Він зізнався, що у продюсера виникли серйозні ускладнення після отруєння і це може мати дуже сумні наслідки.

А також ми розповідали про те, що колеги Барі Алібасова не вірять у випадкове отруєння і сподіваються, що слідство розбереться в тому, звідки взявся очищувач для труб на кухні в офісі.

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