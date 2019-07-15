Ситуация угрожающая: Супрун рассказала, как избежать преждевременной смерти

Уляна Супрун назвала три главных фактора, которые помогу украинцам избежать преждевременной смерти. Она объяснила на своей странице в Facebook, какие именно болезни ежегодно убивают больше всего.

Супрун отметила, что существуют три фактора, соблюдение которых может существенно снизить уровень преждевременной смертности у людей:

Постоянный контроль собственного давления и доступ к лечению.

Уменьшение потребления соли.

Отказ от трансжиров.

Она объяснила, что постоянный контроль артериального давления и своевременное лечение этих проблем может на 70% снизить риск преждевременной смерти. Сокращение потребление соли – на 30%, отказ от трансжиров может спасти жизнь 14,8 миллионам людей.

Супрун рассказала, что ситуация на данный момент выглядит угрожающей, так как от несоблюдения правил ежегодно умирает десятки миллионов человек, но риски можно существенно уменьшить, если ежедневно выполнять три правила:

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

1. Постоянно контролируйте собственное давление и при необходимости принимайте лекарства для его нормализации. Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. Лекарство от высокого давления нужно принимать не только тогда, когда плохо. Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (инсульта, инфаркта, поражения почек, сосудистой деменции) помимо соблюдения здорового образа жизни и регулярного (!) медикаментозного лечения. Крайне важно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигать вашего нормального давления.

2. Контролируйте потребление соли. Дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 граммов. Это около одной чайной ложки. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 грамма в день, от 4 до 6 лет - 3 грамма; а от 7 до 10 лет - 5 граммов. Выход за этот предел означает повышенные риски серьезных болезней. Прежде всего значительно увеличивает шансы получить высокое давление и испортить здоровье сосудов. С солью следует быть очень внимательным - ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов.

3. Откажитесь от трансжиров в рационе. Трансжиры повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита. Они калорийны и ничем не полезны и способствуют развитию про-воспалительного фона и обманывают иммунную систему. Запомните, что транс-жиры - это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн. Как от них уберечься? Прежде всего, когда покупаете продукты - внимательно читайте надписи на этикетке. "Частично кондитерский жир" или "растительный жир" свидетельствуют о том, что там есть трансжиры. Также старайтесь не жарить и не потреблять много жареной пищи.

"Помните, что, когда речь идет о сохранении здоровья, нужно работать регулярно и довольно добросовестно. Не бывает так, что за одну тренировку или за один здоровый прием пищи можно предупредить или вылечить какую-то болезнь", - резюмировала Уляна Супрун.

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