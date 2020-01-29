Ситуация тяжелая: появились новые данные о Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк находится в сознании, но ситуация печальная

Анастасия Заворотнюк, которая с прошлого года проходит тяжелое и сложное лечение после операции, находится в плохом состоянии. Несколько дней назад появилась информация о том, что актриса исчезла из своей палаты в частной клинике и фанаты Заворотнюк подняли тревогу.

Сиделка реабилитационного центра на Рублевке, где Анастасия Заворотнюк проходила лечение, сообщила, что палата актрисы пуста, и она перестала появляться на групповых занятиях в бассейне, а также на процедурах.

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что ситуация стабильно тяжелая, но Заворотнюк жива и есть надежда.

"Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда", - прокомментировал он для российского издания.

Соседов поддержал родных актрисы и отметил, что они не должны распространять информацию о ее лечении.

"То, что ее лечение максимально закрыто – это правильно, безусловно. Есть вещи частного порядка, которые являются тайной личности. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? Люди знают, что ей плохо, но зачем это муссировать? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная. У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика – очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние", - высказался музыкальный критик и добавил, что в целом ситуация сейчас стала немного лучше.

"Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо. Многие издания уже даже некрологи подготовили – это было еще в сентябре", - отметил Соседов.