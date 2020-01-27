Нерадивые родственники: фанаты Заворотнюк "набросились" на ее семью

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк перестала появляться в клинике на лечебных процедурах

Анастасия Заворотнюк после прохождения реабилитационных процедур в клинике на Рублевке под Москвой (РФ) недавно исчезла из больницы, и ее местонахождение остается неизвестным. Родные и близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" упорно хранят молчание и не комментируют многочисленные тревожные слухи о ее состоянии здоровья, тем самым фактически "подливая масла в огонь" и порождая новые домыслы в сети и прессе.

Поклонники 48-летней актрисы признаются, что такая тишина от семьи Заворотнюк на фоне различных "громких" публикаций в СМИ уже порядом их измотала.

После информации о тяжелом онкологическом заболевании Анастасии - рак головного мозга - прошло уже около полугода, и все это время миллионы фанов переживают за Анастасию и пытаются следить за ситуацией, ожидая официальные коментарии.

Согласно рассказу сиделки Заворотнюк в клинике, актриса уже не появляется на процедурах, хотя ранее посещала даже групповые занятия в бассейне. По словам другого источника в больнице, "пропажа" актрисы может свидетельствовать либо об ухудшении состояния, вплоть до того, что Анастасия прикована к кровати, либо наоборот - о значительном улучшении, в связи с чем ее и увезли домой.

Ввиду полярных суждений и отсутствия конкретики поклонники "прекрасной няни" негодуют и призывают родных актрисы отказаться от решения не предавать огласке ситуацию и раскрыть правду.

"Нерадивые родственники. Ведь уже действительно ничего не хочется знать про нее, но хоть родня должна же защищать честь и достоинство Анастасии. Так полоскать... И так громко молчать... Разве что, стиснув зубы... Только зачем?", – цитирует издание "Дни.ру" одного из фанатов звезды.

"Ну сколько можно? Родственники! Ау! Ну скажите вы что нибудь официально! Каждый день тысяча всякого мусора про Анастасию Заворотнюк, вам-то не надоело еще?", - обратился еще один пользователь.

Ранее появилась информация о том, что у Заворотнюк развился паралич части тела. В новой частной клинике ей назначили процедуры и не отпустили домой на день рождения дочери, так как ее состояние было оценено, как нестабильное.