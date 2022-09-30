Система оповіщення ДСНС про небезпеку: коли та як вона почне працювати в Україні

В Україні завершили тестування системи оповіщення громадян від ДСНС Cell Broadcast. Ця система інформуватиме українців про реальні загрози на місцях, викиди радіації та термінову евакуацію.

Як повідомив заступник начальника Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш на брифінгу , повноцінно система оповіщення українців почне працювати лише у грудні 2022 року.

Інформуватимуть про загрозу рішення військово-цивільних адміністрацій, у складі яких будуть фахівці цієї системи. У разі потреби оповіщення будуть надсилатися централізовано всім абонентам в Україні.

Про що сповіщатиме система

Про небезпечні погодні умови

Про надзвичайні ситуації

Можливі викиди радіації або інших хімічних елементів

Про термінову евакуацію

У повідомленнях від системи будуть інструкції для громадян щодо подальших дій. Усі оповіщення будуть виводитися на екран смартфона поверх інших програм та при заблокованому телефоні. Повідомлення супроводжуватиметься гучним звуком.

Які гаджети прийматимуть оповіщення

Як повідомив Роман Примуш, оповіщення у тестовому режимі отримували користувачі телефонів, які випускалися після 2015 року. Це дозволило охопити 67% українських абонентів.

Наразі проводиться робота над тим, щоб оповіщення змогли отримувати користувачі телефонів старіших версій.

Також варто зазначити, що попри те, що повноцінно нова система оповіщення почне працювати лише з грудня, повідомлення про загрозу вже можуть надходити на телефони абонентів і це не буде тестування.