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Система оповещения ГСЧС об опасности: когда и как она начнет работать в Украине

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 14:55
Система оповещения ГСЧС об опасности: когда и как она начнет работать в Украине Фото: Когда и как заработает система оповещения ГСЧС (suspilne media)
Автор: Анна Шиканова

В Украине завершили тестирование системы оповещения граждан от ГСЧС Cell Broadcast. Эта система будет информировать украинцев о реальных угрозах на местах, выбросах радиации и срочной эвакуации.

Как сообщил заместитель начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш на брифинге, полноценно система оповещения украинцев начнет работать только в декабре 2022 года.

Информировать об угрозе будут по решению военно-гражданских администраций, в составе которых будут специалисты этой системы. В случае необходимости, оповещения будут отправляться централизованно всем абонентам в Украине.

О чем будет оповещать система

  • Об опасных погодных условиях
  • О чрезвычайных ситуациях
  • Возможных выбросах радиации или других химических элементов
  • О срочной эвакуации

В сообщениях от системы будут инструкции для граждан о дальнейших действиях. Все оповещения будут выводиться на экран смартфона поверх других приложений и при заблокированном телефоне. Сообщение будет сопровождаться громким звуком.

Какие гаджеты будут принимать оповещения

Как сообщил Роман Примуш, оповещения в тестовом режиме получали пользователи телефонов, которые выпускались после 2015 года. Это позволило охватить 67% украинских абонентов.

Сейчас проводится работа над тем, чтобы оповещения смогли получать пользователи телефонов более старых версий.

Также стоит отметить, что несмотря на то, что полноценно новая система оповещения начнет работать только с декабря, сообщения об угрозе уже могут приходить на телефоны абонентов и это не будет тестирование.

Кстати, ранее мы писали о том, что нужно знать украинцам о новой системе оповещения от ГСЧС.

А еще рассказывали о том, как можно быстро зарядить смартфон с помощью секретной функции.

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