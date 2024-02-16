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Сырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошло

Пятница 16 февраля 2024 19:16
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Сырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошло Александр Сырский навестил в больнице раненого журналиста (фото: Facebook/Александр Сырский)
Автор: Василина Копытко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил в больнице военного корреспондента программы "Крым.Реалии" Радио Свобода Дмитрия Евчина, который месяц назад получил осколочное ранение во время освещения событий на передовой в Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Главнокомандующий навестил журналиста в больнице

16 февраля Сырский посетил журналиста в больнице, где тот проходит реабилитацию. Напомним, что 17 января журналист Дмитрий Евчин и оператор Никита Исайко освещали события на передовой в районе Роботиного Запорожской области. В результате минометного обстрела Дмитрий получил осколочное ранение в ногу.

После того как раненному журналисту оказали первую помощь украинские боевые медики вместе с оператором, его эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а оттуда перевезли в больницу в Запорожье. Сейчас жизни Дмитрия ничего не угрожает, он находится на лечении и реабилитации в Киеве.

"Поблагодарил Дмитрия за его важную журналистскую работу и гражданскую отвагу и пожелал ему быстрого выздоровления", - написал Главнокомандующий.

Сырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошлоСырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошлоГлавнокомандующий Сырский посетил раненого журналиста Дмитрия Евчина в больнице (фото: Facebook/Александр Сырский)

Также Сырский отметил, что за личное мужество, профессионализм, самоотверженность при выполнении журналистских задач в районе боевых действий и объективное и беспристрастное информирование общества о героизме воинов Вооруженных Сил Украины во время отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской федерации против нашего государства, вручил Дмитрию коин Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Сырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошлоСырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошлоСырский вручил журналисту коин Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (фото: Facebook/Александр Сырский)

Добавим, что коины Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - это специальные монеты, которые изготовляют на заказ и они не предназначены для продажи.

Ранее мы писали о том, что Генинспектор бундесвера пообещал Сырскому помощь Украине на 100 млн евро.

Читайте также о том, что Сырский и Умеров побеседовали с командующим войсками НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ.

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Александр Сырский
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