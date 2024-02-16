Сырский показал фото из больницы и взбудоражил сеть: что произошло

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил в больнице военного корреспондента программы "Крым.Реалии" Радио Свобода Дмитрия Евчина, который месяц назад получил осколочное ранение во время освещения событий на передовой в Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Главнокомандующий навестил журналиста в больнице

16 февраля Сырский посетил журналиста в больнице, где тот проходит реабилитацию. Напомним, что 17 января журналист Дмитрий Евчин и оператор Никита Исайко освещали события на передовой в районе Роботиного Запорожской области. В результате минометного обстрела Дмитрий получил осколочное ранение в ногу.

После того как раненному журналисту оказали первую помощь украинские боевые медики вместе с оператором, его эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а оттуда перевезли в больницу в Запорожье. Сейчас жизни Дмитрия ничего не угрожает, он находится на лечении и реабилитации в Киеве.

"Поблагодарил Дмитрия за его важную журналистскую работу и гражданскую отвагу и пожелал ему быстрого выздоровления", - написал Главнокомандующий.

Главнокомандующий Сырский посетил раненого журналиста Дмитрия Евчина в больнице (фото: Facebook/Александр Сырский)

Также Сырский отметил, что за личное мужество, профессионализм, самоотверженность при выполнении журналистских задач в районе боевых действий и объективное и беспристрастное информирование общества о героизме воинов Вооруженных Сил Украины во время отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской федерации против нашего государства, вручил Дмитрию коин Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Сырский вручил журналисту коин Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (фото: Facebook/Александр Сырский)

Добавим, что коины Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - это специальные монеты, которые изготовляют на заказ и они не предназначены для продажи.