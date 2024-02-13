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Сирський і Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ

Вівторок 13 лютого 2024 20:51
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Сирський і Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ Фото: Олександр Сирський і Рустем Умєров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Рустем Умєров разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook.

Також вдалося поговорити з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто.

"Чітка і предметна розмова. Обговорили наші військові плани на 2024 рік", - написав міністр.

Пріоритети для ЗСУ

Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є:

  • оптимізація структури ЗСУ;
  • поліпшення якості підготовки наших військових;
  • доукомплектування наявних бригад і створення нових;
  • забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.

Також окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

"Ще одна важлива тема - забезпечення ротації бійців на фронті.
Попереду - багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги", - написав Умєров.

Перестановки в ЗСУ

Минулого тижня президент Володимир Зеленський розпочав оновлення керівництва ЗСУ. Так, замість Валерія Залужного на посаду головкома був призначений Олександр Сирський. А Генштаб замість Сергія Шаптали очолив Анатолій Баргилевич.

Пізніше глава держави також призначив заступників нових головкома та начальника Генштабу, а також провів кадрові перестановки серед командувачів військ.

Сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров вирушили на фронт, щоб оглянути ситуацію.

Перестановки в ЗСУ поки що не торкнулися лише двох командувачів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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