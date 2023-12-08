У сиропі від кашлю виявили смертельно небезпечну речовину: що відомо

Що відомо про небезпечні ліки

У ВООЗ зазначають, що ці препарати були виготовлені компанією Pharmix Laboratories у Пакистані. Вперше їх виявили на Мальдівах і в Пакистані. Деякі із цих засобів також зафіксували в Белізі, Фіджі та Лаосі. Виявлені ліки містили неприйнятні рівні етиленгліколю. Сама ж фармкомпанія поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

ВООЗ не повідомляла про жодні побічні ефекти щодо вироблених у Пакистані сиропів, але вони закликали країни посилити пильність і перевірити продукти, вироблені компанією, у період з грудня 2021 року по грудень 2022 року.

Наголосимо, що поки невідомо, чи є препарати виробництва Pharmix Laboratories в Україні.

Також у ВООЗ нагадали, що неякісні ліки, виготовлені в Індії та Індонезії, були пов’язані зі смертю близько 300 дітей у всьому світі торік.

Небезпечну речовину виявили випадково

Небезпечну сировину у сиропі Alergo виявили під час звичайної перевірки Управлінням з контролю за продуктами й ліками Мальдівів у листопаді та підтверджено австралійським регулятором.

Подальша перевірка виробничих потужностей Pharmix, проведена Управлінням з регулювання лікарських засобів Пакистану, виявила, що ряд інших продуктів також були із небезпечною речовиною. Компанії наказали припинити виробництво всіх пероральних рідких ліків. Також Управління випустило попередження про відкликання препаратів.

Загалом постраждали 23 партії сиропу Alergo, суспензії Emidone, сиропу Mucorid, суспензії Ulcofin і сиропу Zincell. За межами Пакистану поки що знайдено лише Alergo.

Рівень токсину коливався від 0,62% до 0,82% при допустимому рівні не більше 0,10%. Його виявили у препаратах для лікування алергії, кашлю та інших проблем зі здоров’ям.

У ВООЗ наголосили, що згадані препарати є небезпечними, і їх використання, особливо у дітей, може призвести до серйозних наслідків і навіть смерті.