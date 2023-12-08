RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сиропе от кашля обнаружили смертельно опасное вещество: что известно

Что известно об опасном лекарстве (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Всемирная организация здравоохранения заявила, что обнаружила сироп от кашля и суспензионные лекарства, содержащее опасное вещество, которое может даже привести к смерти. Эти препараты были зафиксированы в Америке, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ВОЗ.

Что известно об опасном лекарстве

В ВОЗ отмечают, что эти препараты были изготовлены компанией Pharmix Laboratories в Пакистане. Впервые они были обнаружены на Мальдивах и в Пакистане. Некоторые из этих средств также были зафиксированы в Белизе, Фиджи и Лаосе. Выявленное лекарство содержало неприемлемые уровни этиленгликоля. Сама же фармкомпания пока никак не прокомментировала ситуацию.

ВОЗ не сообщала ни о каких побочных эффектах в отношении произведенных в Пакистане сиропов, но они призвали страны усилить бдительность и проверить продукты, произведенные компанией, в период с декабря 2021 по декабрь 2022 года.

Отметим, что пока неизвестно, есть ли препараты производства Pharmix Laboratories в Украине.

Также в ВОЗ напомнили, что некачественное лекарство, изготовленное в Индии и Индонезии, было связано со смертью около 300 детей во всем мире в прошлом году.

Опасное вещество обнаружили случайно

Опасное вещество в сиропе Alergo было обнаружено во время обычной проверки Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Мальдив в ноябре и подтверждено австралийским регулятором.

Дальнейшая проверка производственных мощностей Pharmix, проведенная Управлением по регулированию лекарственных средств в Пакистане, обнаружила, что ряд других продуктов также были с опасным веществом. Компании приказали прекратить производство всех пероральных жидких лекарств. Также Управление выпустило предупреждение об отзыве препаратов.

В общей сложности пострадали 23 партии сиропа Alergo, суспензии Emidone, сиропа Mucorid, суспензии Ulcofin и сиропа Zincell. За пределами Пакистана пока найден только Alergo.

Уровень токсина колебался от 0,62 до 0,82% при допустимом уровне не более 0,10%. Его обнаружили в препаратах для лечения аллергии, кашля и других проблем со здоровьем.

В ВОЗ подчеркнули, что упомянутые препараты опасны, и их использование, особенно у детей, может привести к серьезным последствиям и даже смерти.

Раньше мы писали о том, почему не стоит покупать спрей для промывания носа с морской водой.

Читайте также о том, какими способами нельзя лечить горло.

Читайте РБК-Украина в Google News
сиропздоровяВООЗ