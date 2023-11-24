ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини

П'ятниця 24 листопада 2023 16:09
UA EN RU
5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини Що не можна приймати при болю в горлі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Біль у горлі є дуже поширеною проблемою у дітей, саме тому батькам треба знати, як правильно його лікувати та чого категорично не можна робити, аби ще більше не нашкодити здоров'ю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Lamalu clinic в Instagram.

Що не можна використовувати при болю в горлі

Біль у горлі може виникати з різних причин. Найпоширенішими є:

  • віруси
  • бактерії
  • грибкові інфекції
  • захворювання ШКТ (гастроезофагальний рефлюкс)
  • онкозахворювання
  • сторонні тіла
  • аутоімунні захворювання (аутомунний тиреоїдит)

Неправильне лікування може тільки погіршити ситуацію. Є ряд процедур та препаратів, які не можна застосовувати при лікуванні горла.

До заборон належить:

  • дітям до 4 років заборонені спреї. Це може спровокувати стеноз
  • не можна використовувати препарати лідокаїну. Ці препарати тільки знеболюють, але не знімають запалення та можуть спровокувати проблеми з кровоносною системою. Також є ризик виникнення алергічної реакції
  • не дозволяється використовувати будь-які препарати на основі спирту. Можна травмувати слизову оболонку ротоглотки
  • опік - не найкращий метод зняття болю в горлі
  • не бажано полоскати горло травами, тому що, більшість з них, висушують слизову оболонку (при запаленні слизова і так дуже страждає та стає сухою). Трави не мають доказової бази. Вони можуть викликати алергічну реакцію (сюди ж відноситься всім відомий Хлорофіліпт)

Як правильно лікувати горло

Медики пояснюють, що ефективними є препарати Ібупрофену та
Парацетамолу. Також полегшити больові відчуття і зняти запалення може морозиво. Льодяники також застосовують з метою зволоження слизової оболонки горла. Не обовʼязково аптечні.

Дітям старше 4 років можна застосовувати препарати на основі бензидаміну гідрохлориду. За наявності високої температури тіла варто звернутись на огляд до лікаря. Лікар за потреби зробить стрептотест, для виключення, або підтвердження бактеріального процесу і призначить лікування. Курс лікування бактеріального тонзиліту складає не менше 10 днів.

Раніше ми писали про те, які методи не допомагають при варикозі.

Читайте також про те, які продукти категорично не можна їсти при аритмії.

Читайте РБК-Україна в Google News
горло здоровя Поради лікаря