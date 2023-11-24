5 методів "лікування" болю у горлі, які насправді шкодять здоров'ю дитини
Біль у горлі є дуже поширеною проблемою у дітей, саме тому батькам треба знати, як правильно його лікувати та чого категорично не можна робити, аби ще більше не нашкодити здоров'ю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Lamalu clinic в Instagram.
Що не можна використовувати при болю в горлі
Біль у горлі може виникати з різних причин. Найпоширенішими є:
- віруси
- бактерії
- грибкові інфекції
- захворювання ШКТ (гастроезофагальний рефлюкс)
- онкозахворювання
- сторонні тіла
- аутоімунні захворювання (аутомунний тиреоїдит)
Неправильне лікування може тільки погіршити ситуацію. Є ряд процедур та препаратів, які не можна застосовувати при лікуванні горла.
До заборон належить:
- дітям до 4 років заборонені спреї. Це може спровокувати стеноз
- не можна використовувати препарати лідокаїну. Ці препарати тільки знеболюють, але не знімають запалення та можуть спровокувати проблеми з кровоносною системою. Також є ризик виникнення алергічної реакції
- не дозволяється використовувати будь-які препарати на основі спирту. Можна травмувати слизову оболонку ротоглотки
- опік - не найкращий метод зняття болю в горлі
- не бажано полоскати горло травами, тому що, більшість з них, висушують слизову оболонку (при запаленні слизова і так дуже страждає та стає сухою). Трави не мають доказової бази. Вони можуть викликати алергічну реакцію (сюди ж відноситься всім відомий Хлорофіліпт)
Як правильно лікувати горло
Медики пояснюють, що ефективними є препарати Ібупрофену та
Парацетамолу. Також полегшити больові відчуття і зняти запалення може морозиво. Льодяники також застосовують з метою зволоження слизової оболонки горла. Не обовʼязково аптечні.
Дітям старше 4 років можна застосовувати препарати на основі бензидаміну гідрохлориду. За наявності високої температури тіла варто звернутись на огляд до лікаря. Лікар за потреби зробить стрептотест, для виключення, або підтвердження бактеріального процесу і призначить лікування. Курс лікування бактеріального тонзиліту складає не менше 10 днів.
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