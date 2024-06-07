Сирний крем-суп з броколі та сиром: рецепт ситної та вишуканої страви на обід чи вечерю

Що потрібно для крем-супу з сиром і броколі

Для того, щоб приготувати такий поживний суп з ніжним смаком, потрібні такі інгредієнти:

овочевий бульйон або вода - 1,5 л;

броколі - 500 г;

сир - 250 г;

картопля - 500 г;

цибуля - 150 г;

морква - 400 г;

вершки (жирність 20%) - 300 мл;

олія - 1 ст. л.;

перець - 0,5 ч. л.;

сіль -1 ст. л.

Для чипсів потрібні наступні продукти:

тортилья - 2 шт.;

орегано - 0,5 ч. л.;

оливкова олія - 2 ст. л.;

перець - 0,5 ч. л.;

паприка солодка - 1 ч. л.;

сушений часник - 0,5 ч. л.;

сіль - 0,5 ч. л.

Як готувати сирний крем-суп з броколі

Наріжте тортильї довгими смужками 7-8 мм завширшки, перекладіть у миску і зробіть соус. В окремій мисці змішайте до однорідної консистенції орегано, сухий часник, оливкову олію, солодку паприку, перець і сіль.

Полийте смужки тортильї соусом, перемішайте для рівномірності розподілення соусу. Перекладіть майбутні чипси на встелене пергаментом деко і запікайте в розігрітій до 180-200 градусів духовці до золотистої скоринки.

Промийте броколі і розріжте на невеликі суцвіття. Очистьте та подрібніть цибулю, моркву помийте та очистьте, наріжте невеликими шматочками довільної форми.

Розігрійте каструлю з товстим дном і смажте цибулю декілька хвилин. Додайте моркву, і смажте все 4 хвилини, помішуючи.

Помийте, почистьте та наріжте невеликими кубиками картоплю, додайте її до моркви і цибулі, та одразу залийте бульйоном чи водою. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь, і варіть страву приблизно 15 хвилин.

Після цього додайте броколі і підігріті вершки. Посоліть, поперчіть і варіть суп ще хвилин 5. Натріть до каструлі сир - після цього помішуйте страву до повного розчинення сиру.

Готовий суп розлийте суп по тарілках і прикрасьте чипсами з тортильї.