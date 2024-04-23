Італійський суп Мінестроне: смачний рецепт корисної страви від Клопотенка
Суп Мінестроне вважається класичною італійською стравою, яка дуже корисна й смачна. І кулінар Євген Клопотенко ділився оригінальним рецептом, у якому додає сочевицю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт кухаря.
Як приготувати Мінестроне - рецепт Клопотенка
Для того, аби зварити цю страву, вам потрібно взяти такі продукти:
- 1 цибулину
- 1 моркву
- 1 зубчик часнику
- половину баклажана
- половину кабачка або цукіні
- чверть кореня селери
- 2 стебла селери
- 2 лаврових листи
- 3 горошини духмяного перцю
- 2 столові ложки зеленої сочевиці
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1 помідор
- 2,5-3 літра води
- сіль та перець - на смак.
Почнемо приготування. Наріжте половину цибулі та моркви та чверть кореня селери, обсмажте їх на пательні без олії. Коли овочі почнуть пригорати, перекладіть їх у каструлі. Туди ж налийте воду, додайте горошини перцю, часник та лаврові листи. Проваріть бульйон протягом 20 хвилин. Потім діставайте з нього усі овочі та лавровий лист, вони більше не знадобляться.
У цей час займіться іншими овочами. Наріжте другі половинки моркви та цибулі, а також по половині баклажана та кабачка. А стебла селери нарізайте тоненько, слайсами.
Зніміть шкірку з томата, (це можна легко зробити, якщо опустити помідор в окріп), наріжте його кубиками.
Висипайте у бульйон сочевицю, замочувати її заздалегідь не потрібно. Проваріть її 4 хвилини, а потім додавайте нарізані овочі. Далі варіть суп ще приблизно 10 хвилин, поки не звариться сочевиця. Овочі мають залишатися хрусткими. Після цього соліть та перчіть страву, й не забудьте додати оливкову олію. Суп Мінестроне готовий, подавайте його гарячим.
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