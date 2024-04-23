Італійський суп Мінестроне: смачний рецепт корисної страви від Клопотенка

Суп Мінестроне вважається класичною італійською стравою, яка дуже корисна й смачна. І кулінар Євген Клопотенко ділився оригінальним рецептом, у якому додає сочевицю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт кухаря.

Як приготувати Мінестроне - рецепт Клопотенка

Для того, аби зварити цю страву, вам потрібно взяти такі продукти:

1 цибулину

1 моркву

1 зубчик часнику

половину баклажана

половину кабачка або цукіні

чверть кореня селери

2 стебла селери

2 лаврових листи

3 горошини духмяного перцю

2 столові ложки зеленої сочевиці

2 столові ложки оливкової олії

1 помідор

2,5-3 літра води

сіль та перець - на смак.

Почнемо приготування. Наріжте половину цибулі та моркви та чверть кореня селери, обсмажте їх на пательні без олії. Коли овочі почнуть пригорати, перекладіть їх у каструлі. Туди ж налийте воду, додайте горошини перцю, часник та лаврові листи. Проваріть бульйон протягом 20 хвилин. Потім діставайте з нього усі овочі та лавровий лист, вони більше не знадобляться.

У цей час займіться іншими овочами. Наріжте другі половинки моркви та цибулі, а також по половині баклажана та кабачка. А стебла селери нарізайте тоненько, слайсами.

Зніміть шкірку з томата, (це можна легко зробити, якщо опустити помідор в окріп), наріжте його кубиками.

Висипайте у бульйон сочевицю, замочувати її заздалегідь не потрібно. Проваріть її 4 хвилини, а потім додавайте нарізані овочі. Далі варіть суп ще приблизно 10 хвилин, поки не звариться сочевиця. Овочі мають залишатися хрусткими. Після цього соліть та перчіть страву, й не забудьте додати оливкову олію. Суп Мінестроне готовий, подавайте його гарячим.