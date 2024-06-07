Сирний крем-суп з броколі та сиром: рецепт ситної та вишуканої страви на обід чи вечерю
Такий обід чи вечеря - поживна та водночас вишукана страва, яка подається з домашніми чипсами з тортильї під соусом. Смак цього ніжного вершкового супу чудово поєднується з хрусткою закускою.
Про те, як готувати сирний крем-суп з броколі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт "ЯБ Поїла".
Що потрібно для крем-супу з сиром і броколі
Для того, щоб приготувати такий поживний суп з ніжним смаком, потрібні такі інгредієнти:
- овочевий бульйон або вода - 1,5 л;
- броколі - 500 г;
- сир - 250 г;
- картопля - 500 г;
- цибуля - 150 г;
- морква - 400 г;
- вершки (жирність 20%) - 300 мл;
- олія - 1 ст. л.;
- перець - 0,5 ч. л.;
- сіль -1 ст. л.
Для чипсів потрібні наступні продукти:
- тортилья - 2 шт.;
- орегано - 0,5 ч. л.;
- оливкова олія - 2 ст. л.;
- перець - 0,5 ч. л.;
- паприка солодка - 1 ч. л.;
- сушений часник - 0,5 ч. л.;
- сіль - 0,5 ч. л.
Як готувати сирний крем-суп з броколі
Наріжте тортильї довгими смужками 7-8 мм завширшки, перекладіть у миску і зробіть соус. В окремій мисці змішайте до однорідної консистенції орегано, сухий часник, оливкову олію, солодку паприку, перець і сіль.
Полийте смужки тортильї соусом, перемішайте для рівномірності розподілення соусу. Перекладіть майбутні чипси на встелене пергаментом деко і запікайте в розігрітій до 180-200 градусів духовці до золотистої скоринки.
Промийте броколі і розріжте на невеликі суцвіття. Очистьте та подрібніть цибулю, моркву помийте та очистьте, наріжте невеликими шматочками довільної форми.
Розігрійте каструлю з товстим дном і смажте цибулю декілька хвилин. Додайте моркву, і смажте все 4 хвилини, помішуючи.
Помийте, почистьте та наріжте невеликими кубиками картоплю, додайте її до моркви і цибулі, та одразу залийте бульйоном чи водою. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь, і варіть страву приблизно 15 хвилин.
Після цього додайте броколі і підігріті вершки. Посоліть, поперчіть і варіть суп ще хвилин 5. Натріть до каструлі сир - після цього помішуйте страву до повного розчинення сиру.
Готовий суп розлийте суп по тарілках і прикрасьте чипсами з тортильї.
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