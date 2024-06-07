Сырный крем-суп с брокколи и сыром: рецепт сытного и изысканного блюда на обед или ужин

Такой обед или ужин - питательное и вместе с тем изысканное блюдо, которое подается с домашними чипсами из тортильи под соусом. Вкус этого нежного сливочного супа прекрасно сочетается с хрустящей закуской.

О том, как готовить сырный крем-суп из брокколи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт " ЯБ Поїла ".

Что нужно для крем-супа с сыром и брокколи

Для того чтобы приготовить такой питательный суп с нежным вкусом, нужны следующие ингредиенты:

овощной бульон или вода - 1,5 л;

брокколи - 500 г;

сыр - 250 г;

картофель - 500 г;

лук - 150 г;

морковь - 400 г;

сливки (жирность 20%) - 300 мл;

растительное масло - 1 ст. л.;

перец - 0,5 ч. л.;

соль -1 ст. л.

Для чипсов нужны следующие продукты:

тортилья - 2 шт.;

орегано - 0,5 ч. л.;

оливковое масло - 2 ст. л.;

перец - 0,5 ч. л.;

паприка сладкая - 1 ч. л.;

сушеный чеснок - 0,5 ч. л.;

соль - 0,5 ч. л.

Как готовить сырный крем-суп из брокколи

Нарежьте тортильи длинными полосками 7-8 мм в ширину, переложите в миску и сделайте соус. В отдельной миске смешайте до однородной консистенции орегано, сухой чеснок, оливковое масло, сладкую паприку, перец и соль.

Полейте полоски тортильи соусом, перемешайте для равномерности распределения соуса. Переложите будущие чипсы на застеленный пергаментом противень и запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке до золотистой корочки.

Промойте брокколи и разрежьте на небольшие соцветия. Очистьте и измельчите лук, помойте морковь и очистьте, нарежьте небольшими кусочками произвольной формы.

Разогрейте кастрюлю с толстым дном и жарьте лук несколько минут. Добавьте морковь и жарьте все 4 минуты, помешивая.

Помойте, почистьте и нарежьте небольшими кубиками картофель, добавьте его в морковь и лук, и сразу залейте бульоном или водой. Доведите суп до кипения, убавьте огонь, и варите блюдо примерно 15 минут.

После этого добавьте брокколи и подогретые сливки. Посолите, поперчите и варите суп еще минут 5. Натрите в кастрюлю сыр - после этого помешивайте блюдо до полного растворения сыра.

Готовый суп разлейте суп по тарелкам и украсьте чипсами из тортильи.