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Сырный крем-суп с брокколи и сыром: рецепт сытного и изысканного блюда на обед или ужин

Пятница 07 июня 2024 11:43
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Сырный крем-суп с брокколи и сыром: рецепт сытного и изысканного блюда на обед или ужин Как готовить сырный суп из брокколи (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такой обед или ужин - питательное и вместе с тем изысканное блюдо, которое подается с домашними чипсами из тортильи под соусом. Вкус этого нежного сливочного супа прекрасно сочетается с хрустящей закуской.

О том, как готовить сырный крем-суп из брокколи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт " ЯБ Поїла ".

Что нужно для крем-супа с сыром и брокколи

Для того чтобы приготовить такой питательный суп с нежным вкусом, нужны следующие ингредиенты:

  • овощной бульон или вода - 1,5 л;
  • брокколи - 500 г;
  • сыр - 250 г;
  • картофель - 500 г;
  • лук - 150 г;
  • морковь - 400 г;
  • сливки (жирность 20%) - 300 мл;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • перец - 0,5 ч. л.;
  • соль -1 ст. л.

Для чипсов нужны следующие продукты:

  • тортилья - 2 шт.;
  • орегано - 0,5 ч. л.;
  • оливковое масло - 2 ст. л.;
  • перец - 0,5 ч. л.;
  • паприка сладкая - 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок - 0,5 ч. л.;
  • соль - 0,5 ч. л.

Как готовить сырный крем-суп из брокколи

Нарежьте тортильи длинными полосками 7-8 мм в ширину, переложите в миску и сделайте соус. В отдельной миске смешайте до однородной консистенции орегано, сухой чеснок, оливковое масло, сладкую паприку, перец и соль.

Полейте полоски тортильи соусом, перемешайте для равномерности распределения соуса. Переложите будущие чипсы на застеленный пергаментом противень и запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке до золотистой корочки.

Промойте брокколи и разрежьте на небольшие соцветия. Очистьте и измельчите лук, помойте морковь и очистьте, нарежьте небольшими кусочками произвольной формы.

Разогрейте кастрюлю с толстым дном и жарьте лук несколько минут. Добавьте морковь и жарьте все 4 минуты, помешивая.

Помойте, почистьте и нарежьте небольшими кубиками картофель, добавьте его в морковь и лук, и сразу залейте бульоном или водой. Доведите суп до кипения, убавьте огонь, и варите блюдо примерно 15 минут.

После этого добавьте брокколи и подогретые сливки. Посолите, поперчите и варите суп еще минут 5. Натрите в кастрюлю сыр - после этого помешивайте блюдо до полного растворения сыра.

Готовый суп разлейте суп по тарелкам и украсьте чипсами из тортильи.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить итальянский суп Минестроне.

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