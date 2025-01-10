Сирники з яблуками за 40 хвилин: рецепт солодкого сніданку від Клопотенка

Що потрібно для сирників з яблуками

Для того, щоб приготувати ароматні сирники з яблуками, знадобляться такі продукти:

сир кисломолочний - 350 г

яйце - 1 шт.

борошно - 3-4 ст. л.

яблуко - 2 шт.

цукор - 5 ст. л.

сіль - 1/2 ч. л.

олія - 2-3 ст. л.

кориця - 1/3 ч. л.

масло - 20 г

сметана - 100 г

цукрова пудра - 1-2 ст. л.

Як готувати сирники з яблуками в духовці

Щоб приготувати тісто для сирників з яблуками, почистьте 1 фрукт і натріть його на великій тертці. Присипте натерте яблуко 1 ст. л. цукру та корицею, і ретельно перемішайте.

Додайте до яблука сир, попередньо розім'явши його виделкою. Розбийте в масу яйце і додайте ще 2 ст. л. цукру.

Знову перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Після цього всипте борошно і перемішайте сирну масу для страви.

Сформуйте з маси сирники заввишки 2 см, а діаметром - 4 см. Для одного виробу знадобиться 80-90 г сирної маси. Для того, щоб сирники краще тримали форму, їх можна додатково обваляти в борошні.

Розігрійте пательню з олією, а також увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів. Спершу обсмажте сирники на пательні - з кожного боку близько 2 хвилин.

Як готувати сирники з яблуками (скриншот / YouTube-канал Євгена Клопотенка)

Після цього перекладіть сирники на застелене пергаментом деко і випікайте сирні вироби протягом 10 хвилин.

Тим часом наріжте інше яблуко на скибки та обсмажте в чистій пательні в маслі, змішаному з 2 ст. л. цукру.

Як карамелізувати яблука (скриншот / YouTube-канал Євгена Клопотенка)

Подавайте готові сирники з карамелізованими яблуками та сметаною. Замість сметани також можна присипати сирники цукровою пудрою.