Сирники з бананом: 2 способи приготувати смачну страву
Пухкі сирники на кисломолочному сирі - ідеальна страва для легкої вечері. А покращити смак сирників можна, додавши банан - його можна використати в тісті або ж як начинку.
Про те, як готувати сирники з бананом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Сирники на банановому тісті
Сирники з бананом (скриншот / Кулінарні Нотатки Cooking Notes)
Для того, щоб приготувати сирники на банані, потрібні такі інгредієнти:
- сир кисломолочний - 330 г;
- банан - 1 шт.;
- борошно - 2-3 ст. л.;
- яйце - 1 шт.;
- цукор - 3 ст. л.;
- ванільний цукор - пакетик;
- цукрова пудра - 1-2 ст. л.;
- розпушувач - 1 ч. л.;
- олія - для смаження;
- сіль - дрібка.
Як готувати сирники з банановим тістом
Пересипте сир в глибоку миску та розімніть його виделкою, щоб зменшити грудочки. Коли маса буде достатньо однорідної консистенції, всипте звичайний та ванільний цукор, а також сіль.
Замість цукру можна додати ванільний екстракт - його потрібно 1 ч. л. Розбийте в сирну масу яйце і ретельно перемішайте інгредієнти.
Банан потрібно почистити, нарізати або розламати на шматочки та додати до сиру. Перетовчіть масу до однорідності виделкою або картоплем'ялкою.
Змішайте борошно з розпушувачем, а потім поступово додайте його до сиру з бананом. Зліпіть з сирної маси невеликі сирники, формуючи їх на присипаній борошном поверхні.
Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та обсмажте сирники до золотистого кольору з кожного боку - на це треба 2-3 хвилини. Потім накрийте пательню кришкою і смажте сирники протягом хвилини.
Готові бананові сирники спершу викладіть на серветку, щоб прибрати олію. При подачі присипте сирники цукровою пудрою.
Сирники з банановою начинкою
Сирники з банановою начинкою (скриншот / Казкова Кухня)
Щоб приготувати пухкі сирники з банановою начинкою, треба ці продукти:
- сир кисломолочний (жирність 20%) - 250 г;
- борошно - 120 г;
- банан - 1/2 шт.
- яйце - 1 шт.;
- цукор - 1 ст. л.;
- олія - до смаження;
- шоколад (темний) - 40 г.
Як готувати сирники з бананом
Спочатку приготуйте сирну масу для сирників з банановою начинкою. Для цього змішайте до однорідної консистенції сир, борошно, цукор та яйце.
Масу можна розтирати виделкою, щоб позбутися грудочок. Банан почистьте та наріжте на шматочки завтовшки 1 см.
З сирної маси сформуйте невеликі коржики, на половину кружалець викладіть по шматочку банана, та накрийте рештою коржиків. Щоб сирники були акуратними, надайте їм форму, за потреби присипавши борошном.
Як зробити сирники з банановою начинкою (скриншот / Казкова Кухня)
Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Смажити сирники потрібно по 2-5 хвилин з кожного боку.
Потім викладіть на кожен сирник по два шматочки шоколаду, накрийте пательню кришкою та зачекайте 10-15 секунд, щоб шоколад став рідким. Розподіліть шоколадну масу по поверхні кожного сирника, викладіть страву на тарілку і присипте цукровою пудрою.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарні YouTube-канали "Казкова Кухня", "Кулінарні Нотатки Cooking Notes".