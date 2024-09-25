Сырники с бананом: 2 способа приготовить вкусное блюдо
Пышные сырники на твороге - идеальное блюдо для легкого ужина. А улучшить вкус сырников можно, добавив банан - его можно использовать в тесте или как начинку.
О том, как готовить сырники с бананом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Сырники на банановом тесте
Сырники с бананом (скриншот / Кулінарні Нотатки Cooking Notes)
Для того чтобы приготовить сырники на банане, нужны следующие ингредиенты:
- творог - 330 г;
- банан - 1 шт.;
- мука - 2-3 ст. л.;
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 3 ст. л.;
- ванильный сахар - пакетик;
- сахарная пудра - 1-2 ст. л.;
- разрыхлитель - 1 ч. л.;
- растительное масло - для жарки;
- соль - щепотка.
Как готовить сырники с банановым тестом
Пересыпьте творог в глубокую миску и разомните его вилкой, чтобы уменьшить комочки. Когда масса будет достаточно однородной консистенции, всыпьте обычный и ванильный сахар и соль.
Вместо сахара можно добавить ванильный экстракт - его нужно 1 ч. л. Разбейте в творожную массу яйцо и тщательно перемешайте ингредиенты.
Банан нужно почистить, нарезать или разломить на кусочки и добавить в творог. Перетолчите массу до однородности вилкой или картофелемялкой.
Смешайте муку с разрыхлителем, а затем постепенно добавьте ее в творог с бананом. Слепите из творожной массы небольшие сырники, формируя их на присыпанной мукой поверхности.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте сырники до золотистого цвета с каждой стороны - на это нужно 2-3 минуты. Затем накройте сковороду крышкой и жарьте сырники в течение минуты.
Готовые банановые сырники сначала выложите на салфетку, чтобы убрать масло. При подаче присыпьте сырники сахарной пудрой.
Сырники с банановой начинкой
Сырники с банановой начинкой (скриншот / Сказочная Кухня)
Чтобы приготовить рыхлые творожники с банановой начинкой, нужно эти продукты:
- творог (жирность 20%) - 250 г;
- мука - 120 г;
- банан - 1/2 шт.
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 1 ст. л.;
- растительное масло - для жарки;
- шоколад (темный) - 40 г.
Как готовить сырники с бананом
Сначала приготовьте творожную массу для сырников с банановой начинкой. Для этого смешайте до однородной консистенции творог, муку, сахар и яйцо.
Массу можно растирать вилкой, чтобы избавиться от комочков. Банан почистьте и нарежьте на кусочки толщиной 1 см.
Из творожной массы сформируйте небольшие коржики, на половину кружочков выложите по кусочку банана, и накройте остальными коржиками. Чтобы сырники были аккуратными, придайте им форму, при необходимости присыпав мукой.
Как сделать сырники с банановой начинкой (скриншот / Казкова Кухня)
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарить сырники нужно по 2-5 минут с каждой стороны.
Затем выложите на каждый творожник по два кусочка шоколада, накройте сковороду крышкой и подождите 10-15 секунд, чтобы шоколад стал жидким. Распределите шоколадную массу по поверхности каждого сырника, выложите блюдо на тарелку и присыпьте сахарной пудрой.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "Казкова Кухня", "Кулінарні Нотатки Cooking Notes".