Сырники с бананом: 2 способа приготовить вкусное блюдо

Пышные сырники на твороге - идеальное блюдо для легкого ужина. А улучшить вкус сырников можно, добавив банан - его можно использовать в тесте или как начинку.

О том, как готовить сырники с бананом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сырники на банановом тесте

Сырники с бананом (скриншот / Кулінарні Нотатки Cooking Notes)

Для того чтобы приготовить сырники на банане, нужны следующие ингредиенты:

творог - 330 г;

банан - 1 шт.;

мука - 2-3 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 3 ст. л.;

ванильный сахар - пакетик;

сахарная пудра - 1-2 ст. л.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

растительное масло - для жарки;

соль - щепотка.

Как готовить сырники с банановым тестом

Пересыпьте творог в глубокую миску и разомните его вилкой, чтобы уменьшить комочки. Когда масса будет достаточно однородной консистенции, всыпьте обычный и ванильный сахар и соль.

Вместо сахара можно добавить ванильный экстракт - его нужно 1 ч. л. Разбейте в творожную массу яйцо и тщательно перемешайте ингредиенты.

Банан нужно почистить, нарезать или разломить на кусочки и добавить в творог. Перетолчите массу до однородности вилкой или картофелемялкой.

Смешайте муку с разрыхлителем, а затем постепенно добавьте ее в творог с бананом. Слепите из творожной массы небольшие сырники, формируя их на присыпанной мукой поверхности.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте сырники до золотистого цвета с каждой стороны - на это нужно 2-3 минуты. Затем накройте сковороду крышкой и жарьте сырники в течение минуты.

Готовые банановые сырники сначала выложите на салфетку, чтобы убрать масло. При подаче присыпьте сырники сахарной пудрой.

Сырники с банановой начинкой

Сырники с банановой начинкой (скриншот / Сказочная Кухня)

Чтобы приготовить рыхлые творожники с банановой начинкой, нужно эти продукты:

творог (жирность 20%) - 250 г;

мука - 120 г;

банан - 1/2 шт.

яйцо - 1 шт.;

сахар - 1 ст. л.;

растительное масло - для жарки;

шоколад (темный) - 40 г.

Как готовить сырники с бананом

Сначала приготовьте творожную массу для сырников с банановой начинкой. Для этого смешайте до однородной консистенции творог, муку, сахар и яйцо.

Массу можно растирать вилкой, чтобы избавиться от комочков. Банан почистьте и нарежьте на кусочки толщиной 1 см.

Из творожной массы сформируйте небольшие коржики, на половину кружочков выложите по кусочку банана, и накройте остальными коржиками. Чтобы сырники были аккуратными, придайте им форму, при необходимости присыпав мукой.

Как сделать сырники с банановой начинкой (скриншот / Казкова Кухня)

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарить сырники нужно по 2-5 минут с каждой стороны.

Затем выложите на каждый творожник по два кусочка шоколада, накройте сковороду крышкой и подождите 10-15 секунд, чтобы шоколад стал жидким. Распределите шоколадную массу по поверхности каждого сырника, выложите блюдо на тарелку и присыпьте сахарной пудрой.