UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Як готувати сирні булочки з маком (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Булочки з маком неможливо забути - вони не надто солодкі, проте напрочуд ароматні та ситні. А готувати таку випічку без дріжджів досить легко, адже не треба чекати підняття тіста.

Про те, як готувати булочки з маком без дріжджів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для сирних булочок з маком

Для того, щоб приготувати цю ароматну випічку вам потрібні такі інгредієнти:

  • борошно - 400 г;
  • яйця - 3 шт.;
  • кисломолочний сир - 500 г;
  • цукор - 100 г;
  • розпушувач - 1 ч. л.;
  • макова начинка - 450 г;
  • олія - 5 ст. л.

Як готувати булочки з маком без дріжджів

Для початку перекладіть сир до глибокої миски і злегка перемніть його ложкою, щоб зменшити грудочки.

Зменште грудочки в сирі (скриншот / Лілія Цвіт)

Відділіть у яєць жовтки від білків, до сиру додайте два жовтки і три білки. Один жовток залиште для змащування булочок перед випіканням. Додайте до сиру олію та цукор, і перемішайте все до однорідності. 

Сирна маса для булочок (скриншот / Лілія Цвіт)

В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем, і додайте цю суміш до сирної маси в два етапи, кожного разу ретельно перемішуючи. В результаті має вийти густе, але м'яке тісто. 

Розкачайте тісто у прямокутник товщиною 2 см. Щоб тісто не липло, можна додавати трохи борошна. На пласт тіста викладіть макову начинку, рівномірно розподіливши її.

Викладіть на тісто макову начинку (скриншот / Лілія Цвіт)

Скрутіть тісто з начинкою у рулет, скручуючи з довшого краю. Розріжте рулет на шматочки шириною 3-4 см - і сформуйте булочки. 

Скрутіть тісто в рулет і розріжте на шматочки (скриншот / Лілія Цвіт)

Викладіть булочки на застелене пергаментом деко, на відстані 4-5 см одна від одної, та змастіть яєчним жовтком.

Викладіть булочки на деко (скриншот / Лілія Цвіт)

Розігрійте духовку до 170 градусів і випікайте булочки 40-45 хвилин.

 

До речі, раніше ми писали про те, як готувати польське тістечко "Кремувка".

Читайте також, як готувати пляцок "Санта-Барбара".

Читайте РБК-Україна в Google News
готуванняРецепти