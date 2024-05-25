Пляцок "Санта-Барбара": неймовірна випічка з маком та яблуками за рецептом з 90-х

Оригінальний за своїм смаком та назвою пляцок в розрізі нагадує арки - наче в серіалі. Безумовно, ця пухка та водночас ніжна випічка з яблучно-маковою начинкою та какаовим тістом чудово доповнить посиденьки з друзями.

Про те, як готувати пляцок за рецептом з 90-х, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Ваніль і Шоколад".

Що потрібно для пляцка "Санта-Барбара"

Щоб приготувати цю неймовірну смачну випічку, вам потрібні такі інгредієнти для тіста та білкової маси:

борошно - 300 г;

яйця - 5 шт.;

цукор - 300 г;

сметана - 100 г;

вершкове масло - 200 г;

розпушувач - 10 г;

какао - 30 г;

яблучний кисіль Emix - 40 г.

Для яблучної начинки потрібні:

яблука - 1,5 кг.

Для начинки з маку треба:

яйце - 1 шт.;

вершкове масло - 50 г;

цукор - 150 г;

сметана - 50 г;

цедра лимонна - з 1 лимона;

ром (за бажанням) -10 г;

картопляний крохмаль - 20 г;

родзинки - 50 г;

мак - 200 г (або 350 г готової начинки).

А також форма для випічки розміром 32х24 см.

Як готувати пляцок за рецептом з 90-х

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яким і легше перемішувалось з іншими інгредієнтами.

Пропарте і перетріть сухий мак, щоб отримати 350 г начинки - або ж можна використати вже готову.

Приготуйте тісто - для цього відділіть у 5 яєць жовтки від білків. Для тіста використовуються жовтки, а білки потрібні для білкової маси. До жовтків додайте 200 г масла, 150 г цукру, розпушувач, какао і 100 г сметани.

Змішайте всі інгредієнти до однорідності за допомогою міксера. Після цього додайте борошно та замісіть тісто.

Какаове тісто (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Розділіть тісто на дві рівні частини. Одну частину викладіть у форму для випікання, рівномірно розподіліть силіконовою лопаткою і поставте в холодильник на 1 годину, а іншу поставте на 1 годину в морозилку.

Половину тіста викладіть у форму (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Для приготування макової начинки в окрему миску розбийте 1 яйце, додайте 50 г масла, 50 г сметани, 150 г цукру, лимонну цедру, крохмаль і, за бажанням, ром.

Ретельно збийте міксером складники до однорідності. Після цього додайте мак та родзинки - і ще раз перемішайте все міксером.

Підготуйте яблучну начинку - очистьте яблука, розріжте їх навпіл та видаліть серединку.

Для білкової маси збийте 5 білків, додайте 150 г цукру і збивайте суміш до утворення пухкої та густої білої маси. Додайте сіль і вимішайте масу міксером на низьких обертах.

Підготуйте пляцок до випікання - на какаове тісто у формі викладіть макову начинку, рівномірно розподіливши її силіконовою лопаткою. Втисніть в тісто серединки яблук.

Викладіть серединки яблук (скриншот / Ваніль і Шоколад)

На яблука рівномірно викладіть білкову масу. Зверху натріть на великій терці другу половину замороженого тіста. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пляцок протягом приблизно однієї години.

Залиште готовий пляцок охолоджуватись, після цього витягніть його з форми, накривши дощечкою або тарілкою і перевернувши.

Так само накрийте нижню частину пляцка (яка тепер верхня) і переверніть десерт на тарілку. Можна розрізати на порції і пригощатися.